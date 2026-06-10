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10 июня 2026 в 09:30

Каждое лето возвращаюсь к этому рецепту: кабачки по-французски с фаршем — без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки по-французски — это сочное, ароматное и сытное блюдо, которое станет отличной заменой привычным котлетам или оладьям и готовится на сковороде всего за 20 минут.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 300 г мясного фарша, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка. Для соуса: 100 г сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), 1 помидор для украшения.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1,5–2 см. Каждый кружочек еще надрежьте не до конца, чтобы получилась «книжечка». Фарш смешайте с выдавленным чесноком, солью, перцем и паприкой. Нафаршируйте кабачки фаршем.

Яйца взбейте с солью, перцем и тертым сыром. Каждый кабачок обмакните в муку, затем в яичную смесь. Обжарьте с двух сторон. Смешайте сметану с рубленой зеленью. Готовые кабачки смажьте соусом, сверху выложите дольку помидора.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по-французски и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш мелко нарезанный лук и немного тертого сыра.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки для тех, кому нельзя жареное и жирное.

Проверено редакцией
Общество
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кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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