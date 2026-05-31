Кабачки для тех, кому нельзя жареное и жирное: запеченные колечки с чесночной шапочкой

Кабачки под сырно-сметанной шапкой — это диетическое, сочное и ароматное блюдо, которое готовится без жарки, в духовке.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 яйца, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Отварите в подсоленной воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, посыпьте солью и перцем.

Для заливки смешайте сметану, яйца, выдавленный чеснок, мелко рубленную зелень, тертый сыр, соль и перец. Выложите заливку сверху кабачков. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Совет: чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте в заливку немного горчицы — она подчеркнет сливочный вкус сметаны и придаст блюду легкую пикантность.

