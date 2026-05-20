Беру молодую капусту и смешиваю с яйцами и мукой — через 20 минут стопка оладий к чаю на столе

Молодая капуста — настоящий подарок мая и июня, но готовить из нее сложные блюда часто некогда. Простейший выход — оладьи: они сочнее, нежнее и ароматнее, чем традиционные драники или капустные котлеты.

Ингредиенты: 400 г молодой капусты, 2 яйца, 4 ст. л. муки, помидор, соль, черный молотый перец, зелень (укроп или петрушка) по желанию.

Способ приготовления: нашинкуйте капусту как можно мельче, почти в стружку. Помидор нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте капусту, помидор, яйца, соль, перец и при желании рубленую зелень. Добавьте муку и хорошо перемешайте — тесто должно получиться густым.

На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи, и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки около 3-4 минут с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить оладьи по этому рецепту. Она осталась приятно впечатлена и рекомендовала не игнорировать наличие помидора в составе — так оладьи получаются более нежные, а их вкус становится многогранным.

