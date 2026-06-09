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09 июня 2026 в 17:04

Кабачковые оладьи — прошлый век: теперь делаю хрустящие шайбочки с начинкой. Просто пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодой кабачок, сыр и помидор — и вместо привычных оладий готовлю аппетитные хрустящие шайбочки с начинкой. Снаружи получается золотистая панировка с приятным хрустом, а внутри — нежная сырная начинка с чесноком и зеленью. Такая закуска исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.

Особенно нравится, что кабачки не превращаются в мягкие оладьи, а сохраняют форму и красивую корочку. Подать можно как на ужин, так и на праздничный стол — выглядят такие башенки очень эффектно.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 300 г, яйца — 2 шт., кукурузный крахмал — 30 г, панировочные сухари панко — 80 г, растительное масло — 50 мл, соль — 5 г, твердый сыр — 100 г, помидор — 120 г, чеснок — 1 зубчик, укроп — 15 г, майонез — 30 г.

Кабачок нарежьте шайбочками толщиной около 1 см. Каждый кружочек обваляйте в кукурузном крахмале, затем окуните во взбитые яйца и запанируйте в сухарях. Обжарьте на растительном масле до румяной золотистой корочки с двух сторон, слегка посолив во время приготовления.

Готовые кабачки выложите на бумажные полотенца. Для начинки смешайте натертый сыр, мелко нарезанный помидор, измельченный чеснок, укроп и майонез. На одну шайбочку выложите начинку и накройте второй, формируя небольшие башенки. Подавайте сразу, пока корочка остается хрустящей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такие кабачки однажды ради эксперимента, а теперь делает их весь сезон. Больше всего нравится сочетание хрустящей панировки и сочной сырной начинки. Даже те, кто обычно равнодушен к кабачкам, просят добавку.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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