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09 июня 2026 в 17:00

Подаю кабачки «Тещин язык» к молодой вареной картошке — магазинные закуски отдыхают в сторонке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, помидоры, перец и чеснок — и варю салат «Тещин язык» без стерилизации. Зимой открываю банку и вспоминаю лето: кабачки получаются мягкими, но не разваливаются в пикантном томатно-чесночном соусе с горчинкой и сладостью. Вкуснее любых магазинных закусок, а кабачки не пропадают.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг кабачков, 1 кг помидоров, 4 сладких перца, 2 головки чеснока, 2 стручка острого перца, стакан растительного масла, стакан сахара, 2 ст. ложки соли, стакан уксуса 9%. Кабачки нарежьте длинными тонкими ломтиками (как язык). Помидоры и перец пропустите через мясорубку, добавьте масло, сахар, соль, уксус, измельченный чеснок и острый перец. Варите соус 10 минут. Засыпьте кабачки, варите 15–20 минут, помешивая. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Храните в кладовой. Зимой подавайте к картошке или мясу — улетает мгновенно.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат «Тещин язык» без стерилизации. Даже те, кто равнодушен к кабачкам, просили банку на вынос. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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