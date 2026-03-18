Заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития — можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Заливной пирог с капустой — это простое, быстрое и невероятно вкусное блюдо, которое заменит ужин и скрасит чаепития. Его можно даже в Великий пост. Вкус получается насыщенным, со сладостью капусты и ароматом специй.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 стакана муки, 1,5 стакана воды, 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, зелень, растительное масло для жарки.

Рецепт: для начинки капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите до мягкости, посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень. Для теста смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте воду и масло, тщательно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет.

Проверено редакцией
Никаких больше куличей. На Пасху пеку праздничный пирог с грибами и зеленым луком — сытно и очень вкусно
Добавьте манку в морковь, и получите нежнейший пирог — без муки и капли масла: проверенный рецепт
Бабушкин секрет: готовим пельмени без мяса
На замену сырникам на завтрак готовлю оладьи с капустой: остаются вкусными даже на следующий день
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Дарья Иванова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
