19 мая 2026 в 14:35

Капуста, огурчик  корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит яркие, свежие салаты с пикантной ноткой. Никакой сложной нарезки — просто нашинковал, добавил заправку для корейской моркови и дал настояться.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая капуста с нежными огурцами, сладким перцем и пикантной морковью в ароматной пряной заправке. Заправка придает салату корейский акцент, делая его идеальным дополнением к жареному мясу. Дайте салату постоять в холодильнике — он станет еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 1/4 кочана белокочанной капусты, 2 огурца, 1 морковь, 1 болгарский перец, 60 г заправки для корейской моркови, пучок зелени (укроп, петрушка).

Капусту тонко нашинкуйте, помните руками несколько минут. Перец нарежьте брусочками, огурцы — соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте все овощи, добавьте заправку и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Дайте настояться 15-20 минут в холодильнике. Подавайте к шашлыку.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже опробовала этот салат на майских праздниках. Удивило то, что овощи остались хрустящими даже через час после заправки. Салат отлично дополнил шашлык и разошелся первым. Кстати, вместо готовой заправки можно смешать растительное масло, уксус, сахар, соль и красный перец — получится не хуже. Рецепт настоящая находка для пикника!

Проверено редакцией
