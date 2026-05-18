Я обманул гостей этой «икрой», и они просили добавки

Веганская икра из чиа — звучит странно, но на деле это бомба для тостов. Готовится за минуту, а пользы вагон.

Ингредиенты

Нори — 1 лист, семена чиа — 3 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., вода — 150 мл, льняное масло — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала я растираю лист нори руками в мелкую крошку, можно и в кофемолке, но потом мыть ее от запаха — то еще приключение. Смешиваю крошку с соевым соусом и водой, пробиваю блендером до однородной зеленой жижи. Всыпаю семена чиа, перемешиваю и оставляю на полчаса. Если семена слишком сухие, добавляю воды — иначе будет хрустеть, а мне нужна нежная текстура. Потом заправляю льняным маслом, перемешиваю — и все. Икра готова, хватает на пару тостов, и вкус концентрированный, так что не переборщите.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я, честно, ожидал какой-то слизи, как от обычного чиа, но тут текстура вышла идеальной — упругие шарики, напоминающие настоящую икру. Вкус получился насыщенный, морской, с легкой соленостью от соевого соуса. Главный совет: дайте массе постоять в холодильнике хотя бы полчаса — тогда она станет совсем густой и похожей на паштет. Отлично идет на подсушенный тост с каплей лимонного сока.