Просто нарежьте лук — и получите вкуснейшую закуску: из 1 кг выходят три полулитровые банки

Маринованный лук быстрого приготовления — это идеальная закуска к шашлыку, мясу и салатам, которая готовится без кипячения. Хрустящий, пикантный, с кисло-сладким вкусом — он готов к употреблению уже через час.

Для приготовления понадобится: 1 кг репчатого лука (белого или красного), 1 л воды, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 150 мл уксуса (6%).

Рецепт: лук нарежьте полукольцами или кольцами. Плотно утрамбуйте в банки. В миске смешайте воду, сахар, соль и уксус, хорошо размешайте до растворения. Залейте лук маринадом. Закройте крышками. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Затем уберите в холодильник. Храните в холоде.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав замариновать как белый, так и красный лук, обратила внимание, что в первом случае закуска получается с остринкой, а во втором — более сладкой.

