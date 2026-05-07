Складываете в один контейнер и забываете на 2 часа: малосольные огурцы и помидоры — быстрая закуска

Малосольные огурцы и помидоры — это очень простая закуска, которую можно приготовить на пару часов. Хрустящие овощи с чесноком и укропом в пряном масляно-уксусном маринаде получаются невероятно ароматными.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4–5 огурцов, 4–5 помидоров, 4–5 зубчиков чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9%).

Как приготовить

Огурцы и помидоры разрежьте вдоль пополам (крупные помидоры — на дольки). Чеснок выдавите через пресс, укроп мелко порубите. В большой миске или контейнере смешайте овощи, чеснок, укроп, соль, масло и уксус. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.

Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа (можно на ночь). Периодически встряхивайте контейнер. Подавайте охлажденными. Идеально к шашлыку, картошке или просто так.

