Закуски на пикник: топ рецептов для идеальной пары к мясу

Шашлык без салата — как песня без припева. Только не стоит тащить на стол миски с майонезными оливье и селедкой под шубой. Им не место рядом с жирным, только что с углей мясом. Ему нужны союзники: хруст, кислинка, чуть горчинки и много свежести. Расскажем три проверенных рецепта, которые идеально сочетаются с ароматным шашлыком.

Печеный перец с брынзой: дым и соленая нежность

Это обязательный ритуал для многих пикников: пока шашлык доходит, на решетку бросают 3-4 перца. Для такого салата не нужен точный вес — берите столько перцев, сколько поместится. Например, 3 крупных мясистых перца (красные дают сладость, желтые — сочность), 200 г брынзы, 2 столовые ложки оливкового масла (можно и подсолнечного, но запах должен быть нейтральным), столовую ложку красного винного уксуса (в крайнем случае — лимон), зубчик чеснока, чайную ложку сушеного орегано и для контраста — 5 г листьев базилика.

Перцы кладут на горячую решетку прямо целиком. Ждут, пока они обуглятся со всех сторон, не боясь черной корки. Сразу перекладывают в миску и накрывают тарелкой или пленкой на 10 минут. Потом кожура слезает одним слоем, а внутри остается сладкая мякоть. Удаляют семена и перегородки, режут полосками в сантиметр шириной. Брынзу нарезают кубиками, которые чуть меньше ластика на карандаше. Чеснок натирают на мелкой терке прямо в масло с уксусом и орегано, добавляют черный перец — соль не нужна, брынза справится. Смешивают теплые перцы с заправкой, выкладывают на блюдо, сверху рассыпают брынзу. Этот салат хорош и теплым, и когда остынет.

Совет: если делаете дома на газовой плите, проколите перец вилкой в нескольких местах, чтобы не взорвался.

Дайкон с морковью и кунжутом

Этот салат — полная противоположность жареному мясу. Он холодный, острый, хрустящий. Возьмите 300 г дайкона (белая редька), 200 г моркови, 50 г кинзы (если не любите — петрушку, но кинза тут главная), 50 г жареного арахиса (несоленого), 2 столовые ложки кунжутного масла (темного, с запахом, не светлого рафинированного), столовую ложку рисового уксуса (или яблочного), столовую ложку соевого соуса, чайную ложку сахарного песка и полстручка острого перца (можно семена оставить, если любите пожарче).

Дайкон и морковь чистят, трут на терке для корейской моркови. Соломка должна быть длинной, как нитки. Кинзу рубят вместе с тонкими стеблями, только грубые концы выбрасывают. Арахис кладут в пакет и катают по нему скалкой, чтобы раздробить. В отдельной пиале смешивают кунжутное масло, уксус, соевый соус, сахар и мелко рубленный чили. Перемешивают до растворения сахара. В большой миске — дайкон, морковь, кинза. Заливают заправкой, добавляют арахис. Перемешивают чистыми руками, сжимая и разжимая пальцы, как будто лепят снежок. Делать это нужно за 5 минут до подачи — овощи пустят сок, но не обвиснут. Этот салат живет полчаса, потом умирает. Не оставляйте его на завтра.

Совет: дайкон можно заменить зеленой редькой или даже стружкой из кабачка, но кабачок кладут в конце и не давят. Вместо арахиса — кешью, но их не дробят, а кладут целиком.

Рукола, груша и пармезан: для гурманов

Это салат для тех, кто хочет сказать «я разбираюсь в еде», не готовя ничего сложного. Возьмите 100 г руколы (покупайте с корнями в лотках, дольше живут), 2 груши (берите «конференцию» или «киффер» — они не разваливаются), 50 г пармезана, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока (только свежего, не из бутылки), половину чайной ложки темного меда (гречишного или каштанового) и черный перец молотый по вкусу.

Руколу перебирают, моют в миске с холодной водой, сушат в салфетках — капли воды убьют вкус масла. Груши не чистят — кожура дает терпкость, просто удаляют хвостики и сердцевину. Режут ломтиками толщиной 3-4 мм. Пармезан строгают овощечисткой — получаются длинные кудрявые стружки. В пиале взбивают вилкой масло, лимонный сок и мед до состояния мутной эмульсии. На большом плоском блюде сначала рукола, на нее веером груша, сверху пармезан хаотично. Поливают заправкой в последнюю очередь, чтобы листья не обмякли. Перчат обильно. Не перемешивают. Каждый берет себе и смешивает уже на тарелке. Если перемешать заранее, рукола завянет через 3 минуты.

Совет: вместо груши можно взять твердое яблоко кислого сорта — гренни, семеренко. Пармезан замените пекорино или козьей фетой, но тогда не солите.

Правила для салатов

Никогда не подавайте салаты ледяными. Достаньте их из холодильника за полчаса до того, как мясо снимется с шампуров. Заправляйте только перед подачей. Используйте кислинку: уксус, лимон, гранатовый сок, даже квашеную капусту. Жирное мясо требует кислоты. И не бойтесь зелени: кинза, петрушка, базилик, мята — все это оттеняет вкус.

