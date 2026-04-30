Минтай без скуки: три неожиданных блюда из бюджетной рыбы

Минтай — рыба, которую часто незаслуженно обходят вниманием. А зря. Это доступный, полезный и очень благодарный продукт: он быстро готовится, не имеет мелких костей и прекрасно сочетается с разными соусами и гарнирами. Мы подобрали три рецепта, которые внесут разнообразие в ваше меню. Вы узнаете, как запечь минтай в духовке с овощами, приготовить сочные котлеты из минтая с укропом и сделать нежное филе минтая в сливочном соусе с чесноком.

Запеченный минтай с овощами под сырной корочкой

Все готовится на одном противне, а выглядит празднично. Вам понадобится 400 г филе минтая, 1 кабачок цукини, 1 болгарский перец, 1 луковица, 100 г твердого сыра, 2 столовые ложки растительного масла, соль и смесь перцев по вкусу.

Для начала разогрейте духовку до 200 градусов. Цукини нарежьте кружками толщиной в 0,5 см, перец и лук — полукольцами. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите овощи ровным слоем, слегка посолите. Сверху положите кусочки минтая, предварительно обсушенные бумажным полотенцем. Посолите и поперчите рыбу. Отправьте в духовку на 15 минут. Затем достаньте противень, посыпьте все тертым на крупной терке сыром и верните в духовку еще на 10 минут, до румяной корочки. Минтай получится сочным, овощи пропекутся, а сырная шапка добавит аппетитный вид.

Калорийность на 100 г — примерно 140 ккал.

Совет: чтобы рыба не пересушилась, не передерживайте ее в духовке — как только сыр расплавится и подрумянится, блюдо готово.

Котлеты из минтая с укропом и лимонной цедрой

Котлеты из минтая получаются нежнее, чем из другой рыбы, и совсем не сухие, если добавить немного сливочного масла. Вам понадобится 500 г филе минтая, 1 ломтик белого хлеба без корок, 100 мл молока, 1 яйцо, 20 г укропа, цедра одного лимона, соль, перец по вкусу и 2 столовые ложки панировочных сухарей.

Хлеб замочите в молоке. Филе минтая вместе с замоченным и отжатым хлебом пробейте блендером. Добавьте яйцо, рубленый укроп, натертую лимонную цедру, соль и перец. Вымешайте фарш. Сформируйте влажными руками небольшие котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте по 3 минуты с каждой стороны. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и томите еще 5 минут. Такие котлеты хороши с картофельным пюре или овощным салатом.

Калорийность на 100 г — около 165 ккал.

Совет: для более сочной текстуры добавьте в фарш столовую ложку холодного сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками.

Филе минтая в сливочном соусе с чесноком и шпинатом

Это блюдо готовится на сковороде за 20 минут и напоминает ресторанный соус. Вам понадобится 400 г филе минтая, 200 мл жирных сливок, 100 г свежего шпината, 3 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, соль, белый перец по вкусу.

Филе митая нарежьте на порции, обсушите, посолите и слегка обваляйте в муке. Быстро обжарьте рыбу с двух сторон до румяной корочки, выложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте мелко рубленный чеснок, прогрейте минуту. Влейте сливки, доведите до кипения, убавьте огонь. Положите шпинат, помешивайте, пока он не уменьшится в объеме. Верните рыбу в сковороду, посыпьте белым перцем. Тушите под крышкой 5 минут. Подавайте с рисом или просто с ломтиком багета, чтобы макать в соус.

Калорийность на 100 г — примерно 210 ккал.

Совет: шпинат можно заменить замороженным — добавьте прямо из морозилки, увеличив время тушения на пару минут.

Советы по приготовлению минтая

Выбирайте филе без льда и снега — чем меньше глазури, тем лучше. Перед готовкой обязательно обсушите минтай бумажными полотенцами: лишняя влага помешает образованию румяной корочки.

Не переваривайте минтай — он становится резиновым. Оптимальное время тепловой обработки — 10–15 минут в зависимости от способа.

Для удаления специфического рыбного запаха добавьте в блюдо лимонный сок, цедру или чайную ложку белого вина. Минтай отлично дружит с укропом, петрушкой, тимьяном, чесноком и сливочными соусами.

