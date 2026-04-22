Никакой лепки и дрожжей: три гениальных рецепта ленивых пирожков

Каждая хозяйка знает: настоящие пирожки требуют терпения, возни с дрожжами и долгой лепки. Но существуют блюда, которые носят гордое имя «ленивые». Они спасают, когда время поджимает, а домашнюю выпечку хочется подать к столу. Тесто готовится за минуты, начинка закладывается прямо в основу или перемешивается с ней, а жарка занимает не больше 10 минут. Мы предлагаем три совершенно разных варианта: с картофелем, с капустой и сладкий творожный. Каждый из них достоин стать вашим фирменным блюдом на случай неожиданных гостей или уютного семейного чаепития.

Картофельные ленивые пирожки с золотистым луком

Эта вариация напоминает бабушкины пирожки из детства, но без утомительного раскатывания скалкой. Вся прелесть в том, что тесто здесь создается на основе уже готового пюре.

Ингредиенты:

картофель — 250 г;

пшеничная мука — 150 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 50 г;

сливочное масло — 30 г;

соль — 0,5 ч. л.;

молотый черный перец — 1/4 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Сперва отварите картофель в мундире до полного размягчения. Дайте ему остыть, затем удалите кожуру и разомните клубни в пюре без комочков. Лук порубите очень мелкими кубиками и поджарьте на сливочном масле, добиваясь нежного золотистого колера. Соедините картофельную массу с луком, приправьте солью и перцем, вымешайте до однородности. В отдельной посуде взбейте яйцо, влейте его в пюре, после чего начинайте небольшими порциями добавлять муку. У вас должно получиться мягкое и чуть липнущее к рукам тесто. Смочите ладони водой, скатайте из теста шарики и слегка приплюсните каждый. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите заготовки и обжаривайте с двух сторон до аппетитной корочки. Каждой стороне уделите примерно две минуты. Переложите готовые пирожки на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир.

Полезный совет: чтобы ленивые пирожки вышли более пышными и пористыми, добавьте в тесто половину маленькой ложки разрыхлителя. Подавайте их горячими, со сметаной или рубленой зеленью укропа.

Картофельные ленивые пирожки с золотистым луком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пирожки на кефире с тушеной капустой

Этот рецепт особенно хорош в пост или когда хочется легкого, но сытного блюда. Кисломолочная основа придает выпечке нежность, а капустная начинка дарит приятную кислинку и сочность.

Ингредиенты:

свежая белокочанная капуста — 200 г;

кефир 2,5% — 160 мл;

мука — 130 г;

яйцо — 1 шт.;

морковь — 30 г;

томатная паста — 20 г;

сахарный песок — 0,5 ч. л.;

пищевая сода — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте как можно тоньше, морковь очистите и крупно натрите. На сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите овощи и тушите примерно 10 минут, часто перемешивая. Затем добавьте томатную пасту, сахар, соль и продолжайте тушить еще пять минут. Начинка должна стать полностью мягкой. Остудите ее. Для теста соедините кефир с яйцом, солью и содой, дайте постоять пару минут, чтобы началась реакция. Постепенно введите просеянную муку, размешивая до густоты сметаны. Теперь вмешайте остывшую капустную начинку. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые небольшие пирожки. Обжаривайте их на среднем огне до зарумянивания с обеих сторон. Переворачивайте осторожно, чтобы изделия не распались.

Полезный совет: если капуста при тушении кажется вам суховатой, влейте пару столовых ложек воды или овощного бульона. Для более яркого аромата положите щепотку семян тмина или сушеного укропа.

Пирожки на кефире с тушеной капустой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сладкие ленивые пирожки с творогом и яблочными кусочками

Этот вариант придется по душе тем, кто любит десерты. Творожное тесто в сочетании с кисло-сладкими яблоками дает удивительно нежную текстуру. Готовые пирожки можно присыпать сахарной пудрой или полить жидким медом.

Ингредиенты:

творог 5% — 200 г;

крупное яблоко сладкого сорта — 1 шт.;

мука — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сахарный песок — 50 г;

сливочное масло — 30 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 2 г;

корица — 2 г.

Приготовление:

Творог протрите через сито, чтобы убрать все комки. Яблоко вымойте, снимите кожуру, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками, примерно по сантиметру. В миске соедините протертый творог, яйцо, обычный и ванильный сахар, а также растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и корицу, затем всыпьте эту сухую смесь в творожную массу. Вымесите мягкое и немного липкое тесто. Добавьте яблочные кусочки и аккуратно распределите их по всей массе ложкой. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто порционно, придавая лепешкам округлую форму. Жарьте на умеренном огне до румяной корочки с каждой стороны, уделяя каждой примерно по две минуты. Дайте готовым пирожкам чуть остыть перед подачей.

Сладкие ленивые пирожки с творогом и яблочными кусочками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезный совет: чтобы выпечка не впитывала избыток масла, хорошо прокалите сковороду перед жаркой и не кладите слишком много заготовок за один раз. Подавайте такие пирожки теплыми со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

Теперь вы знаете, как без долгих усилий приготовить три совершенно разных вида ленивых пирожков. Каждый рецепт по-своему хорош: сытный картофельный, постный капустный и десертный творожно-яблочный. Выбирайте любой под настроение и радуйте домашних.

