Завтраки из яиц: три рецепта для бодрого доброго утра

Яйца по праву считаются королем утреннего стола. Они готовятся быстро, сочетаются с десятками ингредиентов и дарят чувство сытости на несколько часов. Но наскучившая яичница может лишить удовольствия даже самого преданного поклонника завтраков. Чтобы этого избежать, стоит освоить разные подходы к превращению яиц в кулинарный шедевр. Предлагаем три способа приготовления завтрака из этого полезного продукта.

Омлет, который не падает и не подгорает

Многие думают, что идеальный омлет получается только в духовке. Но мы поделимся главным омлетным секретом. Возьмите 4 яйца из холодильника, но минут на 10 оставьте их в миске с теплой водой — пусть согреваются. Потом разбейте их в миску, добавьте 3 столовые ложки молока, щепотку соли по вкусу. Взбейте не венчиком, а обычной вилкой, чтобы белок и желток соединились, но не было пены.

Отдельно нарежьте кубиками половинку красного болгарского перца. На сковороде с толстым дном растопите 50 г сливочного масла, добавьте перец, через минуту влейте яйца. Убавьте огонь до чуть выше минимального. Накройте крышкой. Сверху посыпьте 50 г сыра, натертого на средней терке. Томите ровно 3 минуты. Выключите огонь, не открывая крышку, дайте постоять еще минуту. Омлет становится высоким, пористым, с золотистым низом и тягучей сырной сердцевиной.

Калорийность на 100 г: 180 ккал.

Лепешки из яиц, которые не рвутся и не прилипают

Эти лепешки помогут, когда в доме не оказалось муки, а хочется чего-то похожего на хлеб. 3 яйца взбейте вилкой с щепоткой соли (по вкусу). Добавьте 50 г мягкого творожного сыра (можно заменить густой сметаной или даже плавленым сырком). Сыр делает структуру эластичной. Туда же — горсть рубленого укропа по вкусу и, если хочется пикантности, 2 г сушеного чеснока. Перемешайте до однородности.

Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте, смажьте маслом один раз перед первым блинчиком. Тесто поделите пополам. Каждую порцию выливайте на сковороду и наклоняйте ее, чтобы растеклось тонко. Жарьте 1,5 минуты до схватывания краев, переверните лопаткой, подержите еще минуту. Лепешки получаются мягкими, их можно сворачивать, намазывать сыром, заворачивать кусочек рыбы или просто есть с чаем.

Калорийность на сто граммов: 210 ккал.

Оладьи из цукини и яиц: способ полюбить кабачки

Если вы не любите кабачки, попробуйте перед приготовлением натереть их на терке и отжать — получите вкуснейшее нежное блюдо. 1 молодой цукини весом примерно 250 г натрите на крупной терке, затем переложите в сито, посыпьте солью по вкусу и оставьте на 10 минут. Потом возьмите в горсть и выжмите лишнюю жидкость над раковиной — это важно, иначе оладьи расползутся.

Добавьте 2 яйца, 2 зубчика чеснока через пресс, 3 столовые ложки овсяных отрубей (можно заменить мукой, но отруби дают приятную рассыпчатость), немного черного молотого перца по вкусу. Перемешайте. На сковороде разогрейте масло, выложите тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны до темно-золотистого цвета. Они получаются с хрустящей корочкой и влажной, ароматной серединой. Подавайте с ложкой густого йогурта и свежим укропом.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Правила работы с яйцами

Яйца должны быть свежими — опустите их в стакан с водой: утонули — значит, хорошие. Перед приготовлением дайте им полежать вне холодильника минут 15.

Сковорода для омлета должна быть с толстым дном, для лепешек и оладий — с антипригарным покрытием. Не перегружайте сковороду, готовьте в два захода, если нужно.

Соль добавляйте только перед самым приготовлением, иначе яйца дадут лишнюю воду.

И не бойтесь экспериментировать с начинками: шпинат, помидоры черри, оливки, копченая паприка. Завтрак из яиц может быть разным каждый день.

