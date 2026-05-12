Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла

Площадь пожара в Долгопрудном возросла до 2550 квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что огонь перекинулся с ангара на соседнее строение.

Площадь пожара в Долгопрудном увеличилась до 2550 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Огонь перешел на соседние строения, — рассказали в ведомстве.

Ранее жители Долгопрудного жаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области — пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже ТАСС уточнил, что пожар локализовали.

До этого спасатели полностью ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей в городе Уссурийске Приморского края. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. На момент локализации площадь возгорания составляла 1400 квадратных метров. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину ЧП.