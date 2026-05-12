День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 19:14

Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла

Площадь пожара в Долгопрудном выросла до 2550 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Площадь пожара в Долгопрудном возросла до 2550 квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что огонь перекинулся с ангара на соседнее строение.

Площадь пожара в Долгопрудном увеличилась до 2550 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Огонь перешел на соседние строения, — рассказали в ведомстве.

Ранее жители Долгопрудного жаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области — пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже ТАСС уточнил, что пожар локализовали.

До этого спасатели полностью ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей в городе Уссурийске Приморского края. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. На момент локализации площадь возгорания составляла 1400 квадратных метров. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину ЧП.

Регионы
МЧС
пожары
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин выслушал доклад Решетникова
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги
«Стала много работать»: дочь Славы рассказала о ее эмоциональном состоянии
Такшина, второй брак, отказ от кино: как живет актер Григорий Антипенко
Сбылся кошмар Зеленского, арест замглавы уголовного розыска: что дальше
Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»
Беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на железнодорожной станции
Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию
Посольство РФ призвало Швейцарию прекратить антироссийские выпады
Секрет стройности, третий ребенок, алкоголь: как живет Татьяна Буланова
Кремль уведомил США и другие страны о пуске «Сармата»
Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла
Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова
Россиянам рассказали, что делать в праздник Преполовения Пятидесятницы
Частные инвесторы скупили бумаг на рекордные 43 млрд рублей
Беспилотник «Дартс» ударил по железнодорожному вокзалу
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.