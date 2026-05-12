Забудьте о борще: 3 рецепта солянки как в СССР. Бюджетно и вкусно!

Солянка — это не просто суп, а блюдо с национальным колоритом. Густой, наваристый и кисло-соленый — такой суп одинаково хорош после бани, в зимний вечер или под настроение. Мы отобрали три лучших рецепта солянки: от бюджетной сборной с колбасой до классического ресторанного варианта. Они тем более актуальны, что после праздников у запасливых хозяек могли остаться запасы мясных продуктов и теперь их терзает вопрос «Что приготовить из остатков мяса для шашлыка?»

Сборная мясная солянка «Народная»

Этот рецепт называют «народной солянкой», потому что он прощает вариации ингредиентов и при этом всегда получается вкусным. В ход идут три вида мясных обрезков, что дает глубину вкуса.

Ингредиенты (на 3 л воды):

говядина на кости — 400 г;

свинина (лопатка) — 300 г;

копченая колбаса (сервелат или краковская) — 200 г;

соленые огурцы — 250 г;

огуречный рассол — 150 мл;

лук репчатый — 200 г (2 шт. средних);

томатная паста — 50 г;

маслины без косточек — 100 г;

лимон — 0,5 шт. (30 г);

соль, перец горошком, лавровый лист — по вкусу;

растительное масло для жарки — 30 мл.

Говядину на кости и свиную лопатку залейте холодной водой из фильтра. Доведите до кипения, слейте воду. Залейте свежей водой (3 литра), варите 90 минут после закипания, убирая шумовкой серую пену. Отваренные куски мяса выньте, остудите, отделите от костей, нарежьте соломкой шириной 1 см и верните обратно в кастрюлю.

Лук порубите кубиком по 5 мм. На сковороде с растительным маслом пассеруйте его 4 минуты на среднем огне, пока кусочки не станут полупрозрачными. Добавьте томатную пасту, перемешайте и держите на огне еще 2 минуты, пока паста не потемнеет до кирпичного оттенка.

Соленые огурцы крупно потрите на терке (или нарежьте тонкой соломкой). Соедините их с луково-томатной массой, влейте огуречный рассол. Томите все вместе под крышкой 5 минут на слабом огне — огурцы должны размягчиться, но не развалиться.

Переложите заправку в кипящий бульон. Копченую колбасу нарежьте соломкой, отправьте следом. Варите ровно 10 минут. За 2 минуты до выключения бросьте маслины, лавровый лист и 5 горошин черного перца. Снимите с плиты, накройте крышкой и дайте народной солянке постоять 15 минут. При разливе по тарелкам в каждую положите по тонкому кружку лимона.

Калорийность: 100 г — 98 ккал.

Польза: бульон на костях богат желатином, полезным для суставов; огурцы и рассол содержат пробиотики, улучшающие пищеварение.

Рецепт мясной сборной солянки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрая солянка с копченостями и колбасой

По этому рецепту солянка готовится за 45 минут без варки мяса. Это идеальный вариант, когда гости на пороге.

Ингредиенты (на 2,5 л воды):

копченые ребра (свиные) — 300 г;

охотничьи колбаски — 150 г;

варено-копченая колбаса — 200 г;

картофель — 200 г (опционально, можно и без него);

соленые огурцы — 200 г;

рассол — 100 мл;

лук — 150 г (1 крупная луковица);

морковь — 100 г (1 шт.);

томатная паста — 40 г;

каперсы (по желанию) — 30 г;

маслины — 80 г;

лимон — 0,5 шт.;

сахар — 5 г (для кислинки).

Вскипятите 2,5 литра воды в кастрюле с толстым дном. Положите свиные копченые ребра целиком и варите 20 минут на умеренном огне — этого времени достаточно, чтобы копченый аромат перешел в жидкость.

Пока варятся ребра, займитесь овощами. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь — тонкой соломкой. Разогрейте сковороду, выложите лук с морковью и томатную пасту. Готовьте, помешивая, 3 минуты на среднем огне. Не добавляйте масла — паста не пригорит, если мешать часто.

Соленые огурцы нарежьте кубиком 8 х 8 мм. Добавьте их к овощам на сковороду, влейте рассол. Убавьте огонь до минимума и томите смесь 5 минут, периодически перемешивая.

Отдельно разогрейте сухую сковороду (без масла). Выложите нарезанные кружками охотничьи колбаски и соломку варено-копченой колбасы. Обжаривайте 2 минуты до появления румяных пятен — жир вытопится и будет стекать, если сковороду слегка наклонить.

Из кастрюли выньте ребра, отделите мясо от костей, верните мясную мякоть обратно. Туда же отправьте содержимое обеих сковородок: овощную заправку и обжаренные колбасы. Добавьте каперсы, сахар и целые маслины. Варите финальные 10 минут. Выключите огонь. При подаче положите в каждую тарелку половинку лимонного кружка.

Калорийность: 100 г — 132 ккал.

Польза: копченое мясо дает быстрый белок и энергию; каперсы содержат кверцетин — антиоксидант, снижающий воспаления.

Рецепт солянки с мясом и колбасой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Классический рецепт солянки (из советской кулинарии)

Тот самый классический рецепт солянки из поваренной книги 1955 года: без картошки, с лимоном только при подаче и с обязательным вытапливанием жира от колбас.

Ингредиенты (на 3 л):

говядина (мякоть) — 500 г;

почки говяжьи (очищенные) — 200 г;

грудинка копченая — 250 г;

сосиски (молочные) — 150 г;

ветчина — 150 г;

соленые огурцы — 300 г;

рассол — 200 мл;

лук — 250 г (3 шт. средних);

томатная паста — 60 г;

маслины — 120 г;

оливки черные — 50 г (для контраста);

лимон — 1 шт.;

сметана для подачи — 20 г на порцию.

Говяжью мякоть залейте тремя литрами воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 80 минут. Бульон процедите через марлю в два слоя. Мясо нарежьте кусочками 2 х 2 см.

Говяжьи почки вымочите в холодной воде ровно 2 часа, трижды сменив воду (каждые 40 минут). Затем отварите их в свежей воде 15 минут, слейте отвар, почки нарежьте соломкой.

В сковороде с антипригарным покрытием без масла пассеруйте лук, нарезанный полукольцами, 5 минут. Он должен стать мягким, но не подрумяненным. Добавьте томатную пасту и прогревайте все вместе 3 минуты.

Отдельно в сотейнике соедините нарезанные соломкой соленые огурцы и рассол. Припустите под крышкой 7 минут на слабом огне (слегка видимое кипение).

Классический рецепт солянки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь самое важное: на сухой раскаленной сковороде по очереди обжарьте копченую грудинку, нарезанные кружками сосиски, кубики ветчины и подготовленные почки. Каждый вид мяса — отдельно по 1 минуте, чтобы выпарился лишний жир и влага. Это гарантирует прозрачность бульона.

В кипящий процеженный бульон заложите: пассерованный лук с томатом, припущенные огурцы, все обжаренные мясные ингредиенты (грудинку, сосиски, ветчину, почки, а также нарезанную вареную говядину). Варите 15 минут. За 1 минуту до готовности добавьте маслины и черные оливки целиком. Кастрюлю снимите с огня, укутайте полотенцем на 20 минут. При подаче в каждую тарелку положите кружок лимона и ложку сметаны.

Калорийность: 100 г — 156 ккал.

Польза: высокое содержание витаминов группы B (B1, B6, B12) из субпродуктов (почек), которые необходимы для нервной системы; лимон с цедрой дает аскорбиновую кислоту для иммунитета.

Какой бы рецепт солянки вы ни выбрали, правило одно: дайте супу настояться минимум 30 минут после снятия с огня. И никогда не жалейте зелени и сметаны в тарелку. Приятного аппетита!

