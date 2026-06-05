Эндокринолог ответила, какая колбаса считается самой вредной

Сырокопченая колбаса считается самой вредной среди мясных изделий, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Она отметила, что в таком продукте много жира, соли и калорий.

В результате в 100 граммах такой колбасы может содержаться столько же калорий, сколько в полноценном приеме пищи. Кроме того, в ней много насыщенных жиров и соли. Главная проблема в том, что контролировать количество сложно: несколько тонких ломтиков быстро превращаются в серьезную порцию, — объяснила Хайкина.

Эндокринолог подчеркнула, что полукопченые колбасы содержат меньше жира, чем сырокопченые, но много соли. По ее словам, такой продукт допустим как редкий вариант для завтрака, однако регулярное употребление может привести к избытку калорий.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором. Она добавила, что быстрая еда — рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма.