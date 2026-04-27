27 апреля 2026 в 09:29

Салат «Мужской оливье» часто делаю вместо классики — пару штрихов, и вкус становится ярче

Если привычный оливье уже кажется слишком предсказуемым, этот вариант приятно удивляет. Здесь больше насыщенности за счёт обжаренного мяса.

Маринованный лук добавляет лёгкую пикантность, зелёный горошек — сочность, а яйца и морковь делают текстуру мягче и гармоничнее.

Ингредиенты: говядина — 200 г, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., яйца — 2–3 шт., лук — 1 шт., огурцы солёные — 2 шт., зелёный горошек — 3–4 ст. л., майонез — по вкусу, масло — для жарки, уксус — 1 ст. л., вода — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л.

Говядину нарезают полосками и обжаривают на сильном огне до румяной корочки, чтобы сохранить сочность. Картофель, морковь и яйца отваривают до готовности, остужают и нарезают аккуратными кубиками. Лук тонко шинкуют и маринуют в смеси уксуса, воды и сахара несколько минут, затем слегка отжимают.

Солёные огурцы нарезают, соединяют с мясом, овощами и яйцами, добавляют зелёный горошек и маринованный лук. Заправляют майонезом, аккуратно перемешивают и дают немного настояться.

