Готовим оливье как в СССР: классический, мясной и с кальмарами

Салат оливье готовили в каждой советской семье на Новый год, день рождения и даже на скромное застолье по выходным. Рецептов было столько же, сколько хозяек. Кто-то добавлял свежий огурец вместо соленого, кто-то заправлял домашним майонезом. Мы собрали три варианта, которые передавались из поколения в поколение.

Классический оливье с докторской колбасой и солеными огурцами

Этот рецепт помнит каждый, кто застал советские застолья. Колбаса, картошка, морковка, яйца, горошек и огурцы — все мелко нарезается и заправляется майонезом. Главное — правильные пропорции и качественные ингредиенты.

Ингредиенты: 300 г докторской колбасы (без жира), 4 картофелины среднего размера, 3 моркови, 5 яиц, 3 соленых огурца (бочковых, не маринованных), баночка зеленого горошка (300 г), 200 г майонеза, соль и перец.

Картофель, морковь и яйца отваривают вкрутую, остужают. Овощи чистят, колбасу и огурцы нарезают мелкими кубиками примерно по 5 мм. Важно, чтобы все компоненты были одинакового размера. Яйца рубят ножом или пропускают через яйцерезку. Горошек откидывают на дуршлаг, дают стечь жидкости. В большой миске соединяют картофель, морковь, яйца, колбасу, огурцы, горошек и майонез. Перемешивают, солят и перчат. Дают салату постоять в холодильнике 1 час перед подачей. Майонез лучше использовать домашний или качественный покупной без растительных добавок.

Классический оливье с докторской колбасой и солеными огурцами

Совет: если огурцы слишком соленые, их можно на час замочить в холодной воде, затем обсушить. Колбасу вместо вареной можно взять копченую, но это уже будет другой оливье.

Оливье с отварной говядиной и свежим огурцом

Этот вариант считался более праздничным, потому что мясо стоило дороже колбасы. Его готовили, когда ждали важных гостей. В отличие от классики, здесь часто использовали свежие огурцы — они дают хруст и легкую свежесть.

Ингредиенты: 400 г отварной говядины (лопатка или грудинка), 5 картофелин, 4 моркови, 6 яиц, 2 свежих огурца, баночка зеленого горошка (300 г), 250 г майонеза, соль, молотый черный перец по вкусу, 20 г укропа для украшения.

Говядину варят до мягкости (около 1,5 часов) с лавровым листом и луковицей, остужают прямо в бульоне, чтобы мясо осталось сочным. Картофель и морковь отваривают в мундире, остужают, чистят. Яйца варят вкрутую. Все ингредиенты нарезают мелкими кубиками, стараясь, чтобы кусочки были одного размера.

Говядину режут поперек волокон. Свежие огурцы добавляют самыми последними, чтобы они не пустили много сока. Заправляют майонезом, солят, перчат. Посыпают рубленым укропом. Дают настояться в холодильнике минимум 2 часа. Этот оливье получается сытнее, а мясо придает блюду домашний вкус.

Совет: чтобы говядина не была сухой, не режьте ее слишком мелко — достаточно кубиков по 1 см. Бульон после варки мяса не выливайте, используйте его для супа.

Оливье с отварной говядиной и свежим огурцом

Постный оливье с кальмарами и яблоком

Морепродукты отлично сочетаются с яблоком, которое заменяет соленые огурцы, и зеленым горошком. Рецепт до сих пор пользуется популярностью.

Ингредиенты: 300 г свежемороженых кальмаров (или консервированных), 4 картофелины, 3 моркови, 5 яиц, 2 кислых яблока (типа семеренко), баночка зеленого горошка, 200 г майонеза, соль, черный молотый перец по вкусу, 20 г зелени петрушки.

Кальмаров размораживают, опускают в кипящую подсоленную воду на 30 секунд (не дольше!) и сразу вынимают, иначе станут резиновыми. Остужают, нарезают соломкой. Картофель, яйца и морковь варят. Яблоки очищают от кожуры, удаляют сердцевину, нарезают мелкими кубиками. Все соединяют, добавляют горошек и майонез. Солят, перчат. Посыпают рубленой петрушкой. Идеально подходит для постного или диетического стола.

Совет: если нет свежих кальмаров, можно взять консервированных. Их не нужно варить — просто нарезать и добавить. Яблоки выбирайте кисло-сладкие, чтобы они контрастировали с майонезом.

Постный оливье с кальмарами и яблоком

Советы для идеального оливье

Все овощи для салата варятся отдельно и остужаются перед нарезкой. Горячие ингредиенты сделают майонез жидким и испортят текстуру.

Нарезайте продукты одинаковыми кубиками — так вкусы распределяются равномерно. Майонез добавляйте в несколько приемов: сначала половину, перемешайте, затем остальное.

Не переусердствуйте с солью — огурцы и горошек уже соленые. Готовый оливье должен выстоять в холодильнике хотя бы пару часов, лучше — 5-6. Тогда он становится сочнее.

Хранят салат не дольше суток, потому что майонез и яйца быстро портятся. Перед подачей украсьте веточкой укропа или тонкими кружками яйца. И помните: настоящий оливье — это простор для фантазии. Добавьте копченую курицу, раковые шейки или каперсы — каждый раз получится новое блюдо.

