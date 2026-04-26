Котлеты ушли в прошлое — яичные рулеты по-китайски теперь готовлю постоянно: когда все надоело, рецепт как глоток свежего воздуха

Когда привычные котлеты уже не радуют и смотреть на них не может вся семья, этот вариант реально спасает. Яичные рулеты получаются легкими, сочными и совсем не похожими на обычные блюда из фарша.

Фишка в сочетании: нежная яичная оболочка и ароматная мясная начинка с соевым соусом, чесноком и имбирем. Все пропаривается, остается сочным и при этом не жирным.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., куриный фарш — 200 г, морковь — 30 г, чеснок — 1 зубчик, имбирь — щепотка, зеленый лук — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Яйца взбейте с солью и приготовьте на сковороде два тонких блинчика, обжаривая по 2–3 минуты с каждой стороны.

Фарш смешайте с натертой морковью, чесноком, имбирем, зеленым луком, соевым соусом и крахмалом до однородности. Распределите начинку по яичным блинам тонким слоем, сверните рулетами и выложите швом вниз.

Готовьте на пару 20–22 минуты или запекайте в духовке, затем немного остудите и нарежьте кусочками.

Ранее мы делились рецептом «Кудрявого» супа. Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.