Беру картошку и фарш: делаю запеканку «Монетки» — уложил, чередуя, — и в духовку. Никаких брызг и жира от котлет

Беру картошку и фарш: делаю запеканку «Монетки» — уложил, чередуя, — и в духовку. Никаких брызг и жира от котлет

Когда хочется приготовить сытный ужин без долгого стояния у плиты, выручает эта необычная запеканка. Вместо привычных котлет и жарки на сковороде достаточно нарезать картофель, сформировать небольшие мясные «монетки» и красиво уложить все в форму.

Во время запекания картофель пропитывается мясными соками и сливочной заливкой, а сверху появляется аппетитная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: свино-говяжий фарш — 400 г, картофель — 6–8 крупных клубней, лук репчатый — 1 шт., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сухой чеснок — 1 ч. л., итальянские травы — 1 ч. л. Для заливки: молоко — 1 стакан, вода — 1/2 стакана, майонез — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., твердый сыр — 50 г, соль — 1/2 ч. л., специи — по вкусу.

Лук натрите на мелкой терке и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и тщательно вымесите массу. Картофель очистите и нарежьте кружочками толщиной около 7–8 мм. Из фарша сформируйте небольшие плоские котлетки размером примерно с картофельные кружки — своеобразные мясные «монетки». В форму для запекания вертикально и поочередно установите кружок картофеля и мясную монетку, заполняя всю форму.

Оставшийся картофель можно уложить по краям. Для заливки смешайте молоко, воду, яйцо, майонез, соль, специи и натертый сыр. Равномерно залейте содержимое формы. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. После приготовления дайте блюду постоять 10 минут и подавайте к столу.