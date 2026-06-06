ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 09:40

Рецепт забытого макаронника из 80-х — нежная запеканка с молоком и яйцами, которую подавали в столовых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие помнят этот простой десерт из школьных и заводских столовых. Тогда макаронник готовили по строгим рецептурам: без дорогих продуктов и сложных технологий, но получался он удивительно нежным, ароматным и очень вкусным.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая запеканка с ванильным ароматом, румяной корочкой и нежной серединкой. Такой макаронник одинаково хорош и к утреннему чаю, и в качестве уютного домашнего десерта.

Для приготовления вам понадобится: макароны отварные — 400 г, молоко — 400 мл, яйца — 3 шт., сахар — 80 г, сливочное масло — 40 г, ванилин — 1 щепотка, соль — 1 щепотка.

Отваренные макароны смешайте с растопленным сливочным маслом. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Форму для запекания слегка смажьте маслом, выложите макароны и залейте их яично-молочной смесью.

Оставьте на 10 минут, чтобы макароны впитали часть заливки. Затем отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 35–40 минут до появления красивой золотистой корочки. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот макаронник. Больше всего удивило, насколько нежной получается текстура при самых простых ингредиентах. Кстати, если дать запеканке немного остыть, она отлично держит форму и нарезается аккуратными кусочками, как пирог.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкусный плов — 3 проверенных рецепта: с бараниной, курицей и свининой
Семья и жизнь
Вкусный плов — 3 проверенных рецепта: с бараниной, курицей и свининой
Беру пачку творога и 300 г муки: готовлю творожные баурсаки — мягкие, воздушные, пышные, к чаю и кофе
Общество
Беру пачку творога и 300 г муки: готовлю творожные баурсаки — мягкие, воздушные, пышные, к чаю и кофе
Диетолог объяснила, чем вреден квас
Здоровье/красота
Диетолог объяснила, чем вреден квас
Замачиваю 200 г манки в кефире: беспроигрышная «Зебра» — нежный домашний пирог без трансжиров и растительного масла
Общество
Замачиваю 200 г манки в кефире: беспроигрышная «Зебра» — нежный домашний пирог без трансжиров и растительного масла
Ленивый завтрак за 7 минут: три рецепта, которые подарят вам лишний сон
Семья и жизнь
Ленивый завтрак за 7 минут: три рецепта, которые подарят вам лишний сон
рецепт
сахар
молоко
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не будем забегать вперед»: Песков прокомментировал письмо Зеленского
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Стало известно, за что грозит срок следователю по особо важным делам
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.