Рецепт забытого макаронника из 80-х — нежная запеканка с молоком и яйцами, которую подавали в столовых

Рецепт забытого макаронника из 80-х — нежная запеканка с молоком и яйцами, которую подавали в столовых

Многие помнят этот простой десерт из школьных и заводских столовых. Тогда макаронник готовили по строгим рецептурам: без дорогих продуктов и сложных технологий, но получался он удивительно нежным, ароматным и очень вкусным.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая запеканка с ванильным ароматом, румяной корочкой и нежной серединкой. Такой макаронник одинаково хорош и к утреннему чаю, и в качестве уютного домашнего десерта.

Для приготовления вам понадобится: макароны отварные — 400 г, молоко — 400 мл, яйца — 3 шт., сахар — 80 г, сливочное масло — 40 г, ванилин — 1 щепотка, соль — 1 щепотка.

Отваренные макароны смешайте с растопленным сливочным маслом. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Влейте молоко и снова перемешайте до однородности. Форму для запекания слегка смажьте маслом, выложите макароны и залейте их яично-молочной смесью.

Оставьте на 10 минут, чтобы макароны впитали часть заливки. Затем отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 35–40 минут до появления красивой золотистой корочки. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот макаронник. Больше всего удивило, насколько нежной получается текстура при самых простых ингредиентах. Кстати, если дать запеканке немного остыть, она отлично держит форму и нарезается аккуратными кусочками, как пирог.