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19 июня 2026 в 15:13

Беспроигрышные сырники на манке: панируем тоже в манке — хрустящая корочка и сливочный вкус

Фото: D-NEWS.ru
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Долгое время я готовила сырники по одному и тому же рецепту, добавляя в творог целое яйцо и муку. Но однажды попробовала сделать их только на желтке и манке сразу заметила разницу. Сырники получились более нежными внутри, лучше держали форму и приобрели тот самый сливочный вкус, за который их так любят.

Еще один секрет этого рецепта — манка. Она не только входит в состав теста, но и используется для панировки.

Для приготовления вам понадобится: творог в брикетах 5% — 540 г, желток — 1 шт., сахар — 60 г, манная крупа — 60 г + 3–4 ст. л. для панировки.

Творог переложите в миску, добавьте желток, сахар и манную крупу. Тщательно перемешайте до однородной массы и оставьте на 10–15 минут, чтобы манка слегка набухла.

Разделите массу на 10 одинаковых частей примерно по 60 г. Каждую заготовку обваляйте в манке и сформируйте аккуратные сырники. Для удобства можно воспользоваться стаканом или широким ножом. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде на минимальном огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до красивой румяной корочки.

Проверено редакцией
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