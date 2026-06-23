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23 июня 2026 в 11:03

Молоко, яйцо да мука — через 15 минут лепешки «Нежные кольца»: мягкие как пух, румяные с золотистым бочком

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молоко, яйцо и муку — и за 15 минут на сковороде жарю лепешки «Нежные кольца», которые получаются мягкими как пух и румяными с золотистым бочком. Никакой возни с дрожжами, никакой раскатки до миллиметра — просто замесила, раскатала, вырезала колечки и обжарила.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные, пористые лепешки с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной, которые идеально подходят к чаю, супу или просто с маслом.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан молока, 1 яйцо, 2 стакана муки (примерно 300 г), 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, растительное масло для жарки. В миске взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липнущее тесто. Оставьте на 5 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см, стаканом вырежьте круги, а в центре каждого сделайте отверстие (рюмкой). Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистой корочки по 1–2 минуты. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Нежные кольца». Даже те, кто не любит жарить лепешки, оценили их простоту и вкус. Кстати, вместо молока можно взять кефир — лепешки станут еще пышнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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