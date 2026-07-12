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12 июля 2026 в 13:15

Молоко, лимон да сливки — шикарный домашний сливочный сыр: никакой дорогущей «Филадельфии»

Фото: D-NEWS.ru
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Оказывается, нежный сливочный сыр совсем не обязательно покупать в магазине. Достаточно взять молоко, сливки и немного лимонного сока — уже через несколько минут получится густой кремовый сыр, который отлично подходит для завтраков, бутербродов, роллов и домашних закусок.

По вкусу он напоминает популярные сливочные сыры, а готовится гораздо проще, чем кажется.

Для приготовления вам понадобится: молоко 3,2% — 650 мл, сливки 10% — 250 мл, сок 1/2 лимона, соль — по вкусу.

В кастрюлю влейте молоко и сливки, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите почти до кипения. Снимите с плиты, сразу влейте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Через несколько минут смесь начнет разделяться на сырный сгусток и сыворотку.

Откиньте массу на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, и оставьте на 20–30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем слегка отожмите массу, переложите в чашу блендера, добавьте соль и взбейте 1–2 минуты до однородной кремовой консистенции.

По желанию вмешайте мелко нарезанную зелень, любимые специи или сушеный чеснок. Готовый сыр переложите в контейнер и уберите в холодильник на несколько часов — после охлаждения он станет еще гуще и вкуснее.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такой сыр. Он получается особенно нежным, если использовать свежее молоко и не перегревать смесь после добавления лимонного сока. Чаще всего подаю его с хрустящими тостами, свежими овощами или использую для домашних роллов.

Проверено редакцией
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молоко
сливки
лимон
сыр
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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