Чистота без лишних трат: простой рецепт из лимона спасает кухню от грязи

Лимон можно использовать не только в готовке — его кожура отлично подходит для домашней уборки. Из обычных продуктов получится средство, которое поможет убрать жир, разводы и повседневные загрязнения без лишних расходов.

Для приготовления возьмите кожуру от двух лимонов и нарежьте ее небольшими кусочками. Залейте водой с двумя столовыми ложками соды и оставьте на 15 минут. Затем переложите кожуру в бутылку с распылителем, добавьте половину объема уксуса, по чайной ложке соли и жидкого средства для мытья посуды.

Долейте воду до верха и хорошо встряхните бутылку. Полученным составом можно очищать столешницы, раковины, плитку и другие твердые поверхности. Лимон придает свежий аромат, а сода и уксус помогают справляться с загрязнениями.

Храните средство в прохладном месте и перед использованием немного встряхивайте. Не применяйте его на поверхностях, чувствительных к кислотам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, что после уборки в доме остается приятный цитрусовый запах. Дополнительно советует не выбрасывать кожуру сразу после использования лимона — она еще может пригодиться для хозяйственных дел.

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