Беру 1 яблоко и 1 морковь: готовлю нежные оладьи на молоке к завтраку и перекусу — полезнее и вкуснее любых бутербродов

Беру 1 яблоко и 1 морковь: готовлю нежные оладьи на молоке к завтраку и перекусу — полезнее и вкуснее любых бутербродов

Когда хочется быстрого и сытного завтрака, который понравится и детям, и взрослым, готовлю эти яблочно-морковные оладьи. Они получаются мягкими, ароматными и слегка сладкими без лишнего сахара. А благодаря овсяным хлопьям отлично насыщают и долго остаются нежными.

Получается обалденная вкуснятина: внутри — сочные яблоко и морковь, снаружи — румяная золотистая корочка. Такие оладьи вкусны сами по себе, а еще их можно подать с натуральным йогуртом, сметаной, медом или любимым вареньем.

Для приготовления вам понадобится: яблоко — 1 шт. (около 100 г), морковь — 1 небольшая (100 г), молоко — 200 мл, овсяные хлопья (но можно и обычную муку) — 140 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., сахар или сахарозаменитель — по вкусу, щепотка соли.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки. Яблоко и морковь натрите на мелкой терке. В глубокой миске соедините измельченные хлопья, молоко, яйца, разрыхлитель, щепотку соли и сахар по вкусу.

Добавьте натертые яблоко и морковь, хорошо перемешайте и оставьте тесто на 10 минут, чтобы овсяная мука набухла. Затем выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую антипригарную сковороду и жарьте на небольшом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. При желании можно слегка смазать сковороду растительным маслом.

Личный опыт

Иногда добавляю в тесто половину чайной ложки корицы и немного цедры апельсина — аромат получается просто потрясающий. А если приготовить оладьи вечером, утром достаточно слегка разогреть их на сухой сковороде — они остаются такими же нежными и вкусными.