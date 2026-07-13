Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 07:36

Беру 1 яблоко и 1 морковь: готовлю нежные оладьи на молоке к завтраку и перекусу — полезнее и вкуснее любых бутербродов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется быстрого и сытного завтрака, который понравится и детям, и взрослым, готовлю эти яблочно-морковные оладьи. Они получаются мягкими, ароматными и слегка сладкими без лишнего сахара. А благодаря овсяным хлопьям отлично насыщают и долго остаются нежными.

Получается обалденная вкуснятина: внутри — сочные яблоко и морковь, снаружи — румяная золотистая корочка. Такие оладьи вкусны сами по себе, а еще их можно подать с натуральным йогуртом, сметаной, медом или любимым вареньем.

Для приготовления вам понадобится: яблоко — 1 шт. (около 100 г), морковь — 1 небольшая (100 г), молоко — 200 мл, овсяные хлопья (но можно и обычную муку) — 140 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., сахар или сахарозаменитель — по вкусу, щепотка соли.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки. Яблоко и морковь натрите на мелкой терке. В глубокой миске соедините измельченные хлопья, молоко, яйца, разрыхлитель, щепотку соли и сахар по вкусу.

Добавьте натертые яблоко и морковь, хорошо перемешайте и оставьте тесто на 10 минут, чтобы овсяная мука набухла. Затем выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую антипригарную сковороду и жарьте на небольшом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. При желании можно слегка смазать сковороду растительным маслом.

Личный опыт

Иногда добавляю в тесто половину чайной ложки корицы и немного цедры апельсина — аромат получается просто потрясающий. А если приготовить оладьи вечером, утром достаточно слегка разогреть их на сухой сковороде — они остаются такими же нежными и вкусными.

Проверено редакцией
Читайте также
Молоко, лимон да сливки — шикарный домашний сливочный сыр: никакой дорогущей «Филадельфии»
Общество
Молоко, лимон да сливки — шикарный домашний сливочный сыр: никакой дорогущей «Филадельфии»
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Беру крабовые палочки и зеленое яблоко: слоеный салат «Ходовой» подаю и на праздник, и на вкусный ужин — простой и вкусный
Общество
Беру крабовые палочки и зеленое яблоко: слоеный салат «Ходовой» подаю и на праздник, и на вкусный ужин — простой и вкусный
Морковь не успеваю покупать: семья подсела на оранжевые оладьи — вкуснота на завтрак или десерт
Общество
Морковь не успеваю покупать: семья подсела на оранжевые оладьи — вкуснота на завтрак или десерт
завтрак
оладьи
Яблоко
морковь
молоко
йогурт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при обрушении моста на приморском пляже
ЕС внесет 250 человек в черный список по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.