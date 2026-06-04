Беру крабовые палочки и зеленое яблоко: слоеный салат «Ходовой» подаю и на праздник, и на вкусный ужин — простой и вкусный

Беру крабовые палочки и зеленое яблоко: слоеный салат «Ходовой» подаю и на праздник, и на вкусный ужин — простой и вкусный

Этот салат давно поселился в моей кулинарной тетради благодаря удачному сочетанию простых продуктов. Он получается нежным, сочным и одновременно легким, а зеленое яблоко добавляет приятную свежесть, которая отлично сочетается с крабовыми палочками и сыром.

Особенность салата — многослойная подача. Каждый слой дополняет предыдущий, а после небольшого настаивания в холодильнике вкус становится еще более гармоничным.

Для приготовления вам понадобится: яйца вареные — 5 шт., твердый сыр — 200 г, крабовые палочки — 200 г, консервированная кукуруза — 1 банка, зеленое яблоко — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез — по вкусу. Для маринада: вода — 50 мл, уксус 9% — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л.

Яйца очистите и отделите белки от желтков. Белки и желтки натрите отдельно на мелкой терке. Сыр также натрите на мелкой терке. Крабовые палочки и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте, смешайте с водой, уксусом и сахаром, оставьте на 10–15 минут, затем слегка отожмите.

На плоское блюдо выложите слоями: белки, половину сыра, маринованный лук и тонкую сеточку майонеза. Затем распределите крабовые палочки, половину кукурузы, оставшийся сыр и снова немного майонеза. Следующим слоем выложите яблоко, затем оставшуюся кукурузу и еще немного майонеза. Завершите салат слоем натертых желтков. Перед подачей дайте ему постоять в холодильнике не менее часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Больше всего понравилось сочетание сладкой кукурузы, нежных крабовых палочек и кисло-сладкого зеленого яблока. Кстати, если использовать яблоки сорта «гренни смит», салат получится особенно свежим и сбалансированным по вкусу.