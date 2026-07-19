Вместо курицы беру крабовые палочки — салат с ананасами не узнать, а готовится за 10 минут

Вместо курицы беру крабовые палочки — салат с ананасами не узнать, а готовится за 10 минут

Этот салат с ананасами и крабовыми палочками — настоящая находка для тех, кому надоела классическая версия с курицей.

Для приготовления возьмите 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 1 банку консервированных ананасов и 3 ст. л. майонеза для заправки. Крабовые палочки разберите на тонкие волокна руками или нарежьте небольшими кубиками, сыр и яйца тоже нарежьте аккуратным кубиком, ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек сироп, и смешайте все подготовленные ингредиенты в миске. Заправьте майонезом и дайте постоять в холодильнике 15 минут, чтобы вкусы объединились.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить эту версию ананасового салата и отметила, что он получился невероятно легким. Совет: если хотите сделать салат более хрустящим, добавьте горсть измельченных грецких орехов — они отлично оттеняют и ананас, и крабовые палочки.

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