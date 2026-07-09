Больше не нужно давиться сухой куриной грудкой: в салате «Белоснежка» она становится мягчайшей

Больше не нужно давиться сухой куриной грудкой: в салате «Белоснежка» она становится мягчайшей

Если надоело жевать сухую куриную грудку, просто сделайте из нее салат «Белоснежка». В нем волокна курицы становится невероятно мягкими. Такой салатик впишется и в ужин, и в праздничный стол.

Для приготовления понадобится: 400 г вареной куриной грудки, 1 банка консервированной белой фасоли, пучок петрушки, 3–4 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Куриную грудку разберите на волокна. С фасоли слейте жидкость. Петрушку мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте курицу, фасоль, петрушку, чеснок, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут.

Личный опыт

Авто NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такой салат. Удивило, что всего за 15 минут грудка пропиталась заправкой и стала нежной. В салат для пикантности можно дополнительно добавить яблоко — оно освежит вкус и добавит легкую фруктовую нотку.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из кабачков без чеснока и майонеза.