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04 августа 2026 в 12:17

Вместо привычного оливье — «карбузи мэ фета»: сочный арбуз, соленая фета и анисовая заправка делают свое дело

Фото: D-NEWS.ru
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Греки знают толк в простых летних блюдах — салат «карбузи мэ фета» тому доказательство. Минимум возни, максимум вкуса: сладкая арбузная мякоть, соленый сыр, черный кунжут и ароматная заправка, которую можно сварить, пока нарезаются ингредиенты.

Ингредиенты

Арбуз — 500 г, сыр фета — 150 г, мята свежая — 5 веточек, кунжут черный — 2 ч. л., бадьян — 2 шт., мед — 2 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю заправку: в маленьком ковшике смешиваю мед, лимонный сок и воду, бросаю звездочки бадьяна, довожу до кипения и даю побулькать 3–5 минут до легкого загустения — пусть остывает.

Тем временем арбуз очищаю от косточек и режу кубиками примерно 2 на 2 см, фету крошу помельче, около 1 см. Мяту промываю, обсушиваю, листочки снимаю — мелкие оставляю целыми, крупные рву руками.

Скидываю арбуз, фету и мяту в салатницу, аккуратно перемешиваю, чтобы кусочки остались целыми. Посыпаю черным кунжутом, убираю в холодильник максимум на час, а перед подачей поливаю остывшим анисовым сиропом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот салат. Честно, меня удивило, как арбуз и фета вообще могут дружить в одной тарелке, — но эта парочка просто создана друг для друга. Сладость и соленость сталкиваются так, что мозг на секунду зависает, а потом требует добавки. Советую подавать сразу, пока арбуз ледяной, — теплый вариант уже не тот.

Проверено редакцией
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