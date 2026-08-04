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04 августа 2026 в 09:17

Не «Солнышко» с яйцами и сыром, а настоящий витаминный салат из СССР: сочный, хрустящий и моментальный

Фото: D-NEWS.ru
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В этом салате все держится на контрасте: хруст свежей моркови встречается с нежной яблочной мякотью, а распаренный изюм добавляет медовую сладость. Заправка проще некуда — немного растительного масла и лимонного сока, которые связывают все вкусы в единое целое, делая блюдо сочным и освежающим.

Ингредиенты

Морковь — 1 шт., яблоко — 1 шт., изюм мелкий желтый — 1 ст. л., масло растительное рафинированное — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., сахар-песок — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала заливаю промытый изюм крутым кипятком и оставляю на 10–15 минут, чтобы он набух и стал мягким. Тем временем тщательно мою морковь, очищаю ее, ошпариваю кипятком для мягкости и безопасности, а затем натираю на средней терке. Яблоко очищаю от кожицы и сердцевины, тру на той же терке и сразу сбрызгиваю лимонным соком, перемешивая, — так оно останется светлым и не потеряет свежий вид.

Соединяю в миске морковь, яблоко и отжатый от воды изюм, приправляю сахаром и солью по вкусу, вливаю растительное масло и все аккуратно перемешиваю. Даю салату постоять минут 7–10, чтобы соки объединились, и сразу подаю — хрустящий, сочный, с той самой ноткой ностальгии.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот рецепт из прошлого. Получилась хрустящая, сочная и удивительно легкая закуска, которая моментально улетела со стола. Удивило то, что салат не превратился в кашу даже через пару часов — морковь и яблоко остались упругими. Если будете готовить впрок, просто не заправляйте сразу всю порцию, отложите часть в холодильник без масла.

Проверено редакцией
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