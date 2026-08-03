Надоели закатки — соединяю огурцы с яйцами и подаю к ужину: салат «Фреш» за копейки — свежий, хрустит

Надоели закатки — соединяю огурцы с яйцами и подаю к ужину: салат «Фреш» за копейки — свежий, хрустит

Беру огурцы и вместо закаток готовлю быстрый салат «Фреш» к обеду или ужину. С ним никакой возни на кухне, а подходит к любым блюдам — и рыбным, и мясным.

Ингредиенты: 2–3 свежих огурца, 3 вареных яйца, 1 крупная луковица; для маринада — 50 мл воды, 2 ст. л. 9% уксуса, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, а также майонез, соль и молотый перец. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом из воды, уксуса, сахара и соли, оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость. Нарежьте огурцы и яйца кубиками, смешайте с маринованным луком, заправьте майонезом, посолите и поперчите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Особенно понравилось, что салату не нужно настаиваться, приготовил — и сразу можно есть. А если в него добавить рубленую зелень укропа и зеленый лук — аромат будет просто бомба.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Влашский» — хит советских ресторанов.