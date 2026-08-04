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04 августа 2026 в 11:30

Просто добавляю ложку лимонки в молоко: домашняя моцарелла из двух ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
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В домашних условиях можно запросто приготовить моцареллу и не тратиться на дорогущий сыр в магазине. Главное, выбрать свежее, непастеризованное молоко.

Для нее нужно всего два ингредиента: 5 л непастеризованного молока и 1 ст. л. лимонной кислоты. Нагрейте молоко в кастрюле до 50 градусов, постепенно всыпьте лимонную кислоту, помешивая. Оставьте на 10 минут — молоко свернется, отделив сырную массу от сыворотки. Затем переложите сырную массу на дуршлаг, слегка прижмите руками, удаляя сыворотку. Оставшуюся жидкость доведите до 80 градусов, снимите с огня, опустите в нее сырную массу и начинайте разминать ее как тесто, пока она не станет блестящей и эластичной (около 5 минут), после чего сформируйте шарики и сразу опустите в ледяную воду на 5–10 минут. Храните в холодильнике до 3 дней в подсоленной воде.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить моцареллу дома. Оказалось, это гораздо проще, чем кажется. А если при вымешивании добавить с массу орегано или базилик, сыр получится очень ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить печеные яблоки с творожным кремом.

Проверено редакцией
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рецепты
молоко
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто добавляю ложку лимонки в молоко: домашняя моцарелла из двух ингредиентов В домашних условиях можно запросто приготовить моцареллу и не тратится на дорогущий сыр в магазине. Главное, выбрать свежее, непастеризованное молоко.
5 л непастеризованного молока
1 ст. л. лимонной кислоты
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Нагрейте молоко в кастрюле до 50 градусов, постепенно всыпьте лимонную кислоту, помешивая. Оставьте на 10 минут — молоко свернется, отделив сырную массу от сыворотки.
Затем переложите сырную массу на дуршлаг, слегка прижмите руками, удаляя сыворотку.
Оставшуюся жидкость доведите до 80 градусов, снимите с огня, опустите в нее сырную массу и начинайте разминать ее как тесто, пока она не станет блестящей и эластичной (около 5 минут).
Затеем сформируйте шарики и сразу опустите в ледяную воду на 5-10 минут. Храните в холодильнике до 3 дней в подсоленной воде.
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