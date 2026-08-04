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04 августа 2026 в 11:30

Заливаю какао сметаной — к чаю подаю пирог «Мокко»: нежнее «Праги» и наполеона

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто десерт, а настоящий шоколадный бриз: какао и сметана создают бархатистую текстуру, а растворимый кофе добавляет лёгкую горчинку и глубину вкуса. Пирог получается влажным, пористым, с ярким ароматом, который заполняет всю кухню. Готовится на раз — смешал, залил, запёк. Никаких сложных техник, никаких коржей и кремов, а результат как из кондитерской. Идеально к чаю или кофе — съедается за один вечер.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан муки, 0,5 стакана какао, 1 стакан сахара, 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 0,5 стакана молока, 1 ч. ложка растворимого кофе, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. В миске смешайте сухие ингредиенты. В другой ёмкости взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, молоко и кофе. Соедините обе смеси, перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих гостей. Даже те, кто предпочитает классический Наполеон, оценили его нежность и вкус. Кстати, вместо какао можно взять чёрный шоколад — получится ещё насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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