Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:00

Забыла про ватрушки и плюшки — к чаю пеку сливовый пирог-перевёртыш: хрустящий и тающий, а готовится на сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это не просто пирог, а настоящее чудо: сливы карамелизируются в масле и сахаре, превращаясь в янтарную начинку, а сверху заливается жидким тестом. Когда переворачиваешь, получается верх с глянцевой фруктовой глазурью и румяным бисквитом. Никакой возни с духовкой — всё на плите за 20 минут. Вкус: сливовая кислинка с карамельной сладостью, хрустящие края и нежная серединка. Идеальный десерт к чаю, который исчезает быстрее, чем я его готовлю.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 слив, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Сковороду диаметром 24 см смажьте маслом, посыпьте сахаром, выложите половинки слив срезом вниз. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не начнёт карамелизироваться. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Залейте тестом сливы, накройте крышкой и жарьте на медленном огне 20 минут. Готовый пирог переверните на тарелку. Подавайте тёплым со сметаной или просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих домашних. Даже те, кто не любит сливы, уплетали его с чаем. Кстати, вместо слив можно взять яблоки или груши — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру 2 кг слив и 2 головки чеснока: сливовый сацебели получается шикарный — соус к мясу и сырам
Общество
Беру 2 кг слив и 2 головки чеснока: сливовый сацебели получается шикарный — соус к мясу и сырам
В Британии произошла крупнейшая утечка данных силовиков
Европа
В Британии произошла крупнейшая утечка данных силовиков
Сначала крутили пальцем у виска, а потом сделали так же: листья смородины стали главным секретом кухни
Общество
Сначала крутили пальцем у виска, а потом сделали так же: листья смородины стали главным секретом кухни
Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество
Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Все детство ели на даче «Сундучок» — удивительный пирог, который затмит даже мясной: нужны кабачок и немного сыра
Общество
Все детство ели на даче «Сундучок» — удивительный пирог, который затмит даже мясной: нужны кабачок и немного сыра
сливы
рецепты
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина трижды травила молодого возлюбленного, чтобы не расставаться
Житель Крыма собирал дроны с деталями, напечатанными на 3D-принтере
ФСБ нашла у агента Киева 22 БПЛА
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.