Забыла про ватрушки и плюшки — к чаю пеку сливовый пирог-перевёртыш: хрустящий и тающий, а готовится на сковороде

Забыла про ватрушки и плюшки — к чаю пеку сливовый пирог-перевёртыш: хрустящий и тающий, а готовится на сковороде

Это не просто пирог, а настоящее чудо: сливы карамелизируются в масле и сахаре, превращаясь в янтарную начинку, а сверху заливается жидким тестом. Когда переворачиваешь, получается верх с глянцевой фруктовой глазурью и румяным бисквитом. Никакой возни с духовкой — всё на плите за 20 минут. Вкус: сливовая кислинка с карамельной сладостью, хрустящие края и нежная серединка. Идеальный десерт к чаю, который исчезает быстрее, чем я его готовлю.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 слив, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Сковороду диаметром 24 см смажьте маслом, посыпьте сахаром, выложите половинки слив срезом вниз. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не начнёт карамелизироваться. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Залейте тестом сливы, накройте крышкой и жарьте на медленном огне 20 минут. Готовый пирог переверните на тарелку. Подавайте тёплым со сметаной или просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих домашних. Даже те, кто не любит сливы, уплетали его с чаем. Кстати, вместо слив можно взять яблоки или груши — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!