Все детство ели на даче «Сундучок» — удивительный пирог, который затмит даже мясной: нужны кабачок и немного сыра

Все детство ели на даче «Сундучок» — удивительный пирог, который затмит даже мясной: нужны кабачок и немного сыра

Беру кабачки, козий сыр, творог и томаты черри — и за час получаю пирог, который хорош и с бульоном на обед, и как закуска на пикнике, и даже как ланч в офис. Начинка выходит невероятно нежной, почти кремовой, а песочное тесто приятно хрустит и контрастирует с сочной овощной серединой.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 250 г, масло сливочное — 150 г, сахар-песок — 80 г, яйцо куриное — 1 шт., яйцо куриное (желток) — 1 шт., соль — 0,33 ч. л.

Для начинки: цукини — 2 кг, лук репчатый — 150 г, сыр козий — 120 г, творог 8% — 120 г, томат черри — 10 шт., масло оливковое — 5 ст. л., яйцо куриное — 1 шт., яйцо куриное (желток) — 1 шт., укроп — 4 веточки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала рублю холодное масло с мукой, сахаром и солью в крошку, добавляю яйцо и желток, быстро замешиваю тесто — и отправляю его в холодильник на 40 минут. Тем временем половину цукини тру на крупной терке, солю и оставляю, чтобы вышла лишняя влага, а вторую половину нарезаю тонкими кружочками и бланширую в кипятке буквально минуту.

Тесто раскатываю, выкладываю в форму с высокими бортиками, накалываю вилкой, смазываю желтком и выпекаю корж 10 минут при 180 градусах. На сковороде обжариваю лук с половинками томатов черри, добавляю отжатые тертые цукини, жарю еще 5 минут, а после остывания смешиваю с творогом, яйцом и укропом.

Выкладываю начинку на корж, сверху внахлест раскладываю кружочки цукини, выпекаю 15 минут, затем посыпаю раскрошенным козьим сыром и возвращаю в духовку еще на пару минут до золотистых пузырьков.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот пирог. Получился настоящий слоеный эффект: снизу хруст, сверху карамелизированные томаты черри, а в середине — бархатистая кабачково-творожная масса. Удивило, что даже на следующий день тесто не размокло. Храню в холодильнике, а перед едой прогреваю пару минут в духовке — вкус как свежий.