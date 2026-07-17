Поддельный S7, фейки на Booking: как обманывают туристов в РФ в 2026-м

Поддельный S7, фейки на Booking: как обманывают туристов в РФ в 2026-м

Российские туристы нередко попадают в лапы мошенников. Поддельные сайты отелей, фишинговые письма, «дома-пустышки» — схемы становятся все изощреннее. Как аферисты обманывают путешественников и можно ли в таком случае вернуть деньги — в материале NEWS.ru.

Где можно по ошибке купить поддельный авиабилет

СМИ отмечают, что в ряде случаев купленные авиабилеты не проходят проверку в аэропорту. Путешественники приобретают их на специальных лжесайтах, которые сильно похожи на ресурсы известных компаний. Единственное отличие — адресная строка типа: «купить билет точка ру». По поддельным билетам никуда нельзя улететь, а личные данные оказываются в распоряжении мошенников. В полиции говорят, что ежедневно блокируют десятки таких ресурсов, но их количество продолжает множиться.

Покупать билеты можно только на официальных сайтах авиакомпаний или у популярных билетных агрегаторов, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Представим, что на сайте S7 указана цена билета 100 тысяч. На другом — уже 95. Это должно насторожить, — подчеркнул он. — Задумайтесь, как такое возможно? Есть глупцы, которые гонятся за выгодой и в итоге оказываются ни с чем».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как мошенники создают поддельные сайты и вытягивают из туристов деньги

Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний, гостиниц и туристических агентств. Некоторые тревел-сервисы предлагают туры по ценам ниже рыночных на 20–30%. После покупки «путевки» сайт сразу блокируется, и выясняется, что он фишинговый, заявил NEWS.ru IT-эксперт Денис Кусков.

«Когда вы видите сайт, предлагающий услуги, нужно изучить название компании, юридические контакты, варианты оплаты, время образования юридического лица, а также характеристики. Если сайт поддельный, то можно найти несколько нестыковок, например в КПП или ИНН», — объяснил он.

Кроме того, следует выяснить, работает ли отель, где вы собираетесь отдохнуть, с этим сервисом, отметил Кусков.

Как туристу не снять «дом-пустышку»

Туристы часто бронируют дома на популярных онлайн-платформах по поиску жилья, а по приезде оказывается, что остановиться негде. Подобные «пустышки» могут быть на площадках с разными названиями, сказал Мкртчян. По его словам, мошенники делают фейковое свидетельство о собственности чужого объекта, подделывают фотографии и берут с туристов деньги. При этом очень сложно распознать, что объект поддельный.

«В первую очередь нужно изучить отзывы на сайте. 10–15 легко подделать. 50 — тоже, но это стоит дороже. А вот 300 отзывов подделать невозможно», — сказал Мкртчян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При бронировании в личном кабинете на сайте можно поставить опцию: «Оплата наличными». Но, во-первых, в этом случае любой продавец повышает цену. Во-вторых, количество доступных предложений снижается на 70%, отметил он.

Туристический эксперт Наталья Ансталь посоветовала путешественникам проверять адрес квартиры по картам и убедиться в том, что она существует. Затем нужно запросить видеозвонок у предполагаемого наймодателя.

«Попросите его показать место, которое вы хотите снять. Если он отказывается, это первый сигнал, что вас обманывают», — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Почему уникальные предложения «туроператоров» в соцсетях часто оказываются ловушкой

В популярных мессенджерах существует множество чатов с уникальными распродажами от «туроператоров», которые предлагают туры со скидками в 50%, заявила Ансталь. Они утверждают, что у них есть доступ к специальным корпоративным тарифам.

«После перевода денег вас заблокируют», — пояснила она.

Кроме того, есть множество турагентов-мошенников в социальных сетях, предлагающих сказочные туры по рекордно низким ценам. После оплаты они пропадают.

«Такие истории случаются постоянно. Не спешите переводить деньги первому попавшемуся агенту», — посоветовала Ансталь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как мошенники обманывают туристов при бронировании гостиницы

По словам Мкртчяна, за несколько дней до отпуска в личный кабинет на онлайн-платформе может прийти следующее сообщение от мошенников: «В связи с резким возрастанием спроса у нас шквал заявок. Мы пересматриваем условия и просим вас оплатить онлайн в течение 24 часов. Если не сделаете этого, мы будем вынуждены снять вашу бронь».

«Представьте себе, что такое уведомление получает человек, у которого куплены невозвратные билеты. Большинство предпочитают сразу оплатить счет и в итоге оказываются ни с чем, — сообщил турэксперт. — В таком случае нужно найти официальную почту отеля и общаться напрямую, чтобы узнать, действительно ли его владелец решил повысить цену. Часто оказывается, что нет».

Если вы наткнулись на предложение пятизвездочного отеля с низкой ценой, нужно насторожиться, подчеркнула Ансталь.

«Поддельный оператор постарается увести вас в сторонние мессенджеры и будет уговаривать оплатить бронирование по ссылке. Он скажет, что произошел сбой в системе, — объяснила эксперт. — Официальные операторы никогда не делают этого».

При бронировании гостиницы не стоит совершать никаких переводов на карту или по номеру телефона. Можно договориться об оплате наличными после заезда или о внесении залога, добавила Ансталь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как туристов разводят на курортах

По словам Мкртчяна, туристов могут обмануть при заказе экскурсий, но эти схемы встречаются не так часто. Чаще всего жертвами обмана становятся путешественники, которые отправляются на отдых самостоятельно, не обращаясь в агентство.

«Множество мошенников встречаются в Стамбуле. Таксисты часто подменяют купюры — вы можете дать €50, а вам вернут пять», — пояснил он.

Большие опасности подстерегают туристов при аренде популярного на курортах транспорта — мотороллеров и байков. Владельцы могут попросить у отдыхающих залог в виде паспорта. После поездки они отказываются его отдавать, заявляя, что турист якобы поцарапал технику и нужна крупная сумма на ремонт.

«Чтобы вернуть паспорт, придется заплатить огромную сумму. Никогда не оставляйте документы в залог, только деньги», — пояснила Ансталь.

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