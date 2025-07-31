Телефонные мошенники каждый день обманывают тысячи россиян: тайные схемы

Телефонные мошенники ежедневно обзванивают более миллиона жителей России, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, возглавляющий общественный проект по борьбе с этой угрозой. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил, почему некоторые граждане попадаются на уловки аферистов, какой алгоритм они используют и почему их сложно вывести на чистую воду.

Как телефонные мошенники ищут жертв

— Иван Николаевич, кто чаще всего становится жертвой телефонного мошенничества?

— Как правило, это пенсионеры старше 70 лет, имеющие накопления и недвижимость. У них минимальное количество родственников, они живут на своей жилплощади и имеют счета в известных банках.

— Как мошенники узнают о том, что у человека есть имущество?

— Долгое время у многих наших госорганов, аккумулирующих базы данных, было иностранное оборудование, а хранилища информации размещались за границей. Благодаря этому иностранная разведка с огромным удовольствием предоставила данные россиян украинским мошенникам, чтобы вести гибридную войну и расшатывать ситуацию внутри страны.

Например, человека можно вычислить даже через сервисы доставки: узнать, что он покупает, ест, какие лекарства заказывает.

— Почему все мошенники стремятся получить доступ к «Госуслугам»?

— «Госуслуги» интересны тем, что на них можно получить справку о доходах 2-НДФЛ, которая используется для оформления микрозаймов. В некоторых случаях можно сгенерировать фотографию человека с его паспортом и эту справку, чтобы взять микрозаем на его имя.

Иван Соловьев Фото: Личный архив Ивана Соловьева

С каких номеров обычно звонят телефонные мошенники

— Мошенники часто звонят с московских номеров или российских сотовых. Откуда у них к ним доступ?

— Во-первых, до последнего времени активно применялся сервис подмены номеров — какой ты вобьешь, такой и будет отображаться. Хоть номер ФСБ, который есть в официальных источниках. На законодательном уровне эти технологии уже запретили.

Во-вторых, мошенники использовали сим-карты, зарегистрированные на умерших, уехавших, мигрантов и так далее. Недавно появился закон, в соответствии с которым россияне не могут иметь более 20 сим-карт, а иностранцы — свыше 10. Раньше их можно было покупать сколько угодно. При обыске у пособников мошенников находили по несколько тысяч симок с российскими номерами.

— Типичная история: по видеосвязи позвонили человеку по WhatsApp и заявили, что на его имя пришли документы из налоговой службы в сортировочный пункт «Почты России». Просили назвать код, пришедший по СМС. Это были мошенники?

— Любой звонок в мессенджере — это стопроцентное мошенничество, какая бы аватарка там ни была установлена — с Центробанком, МВД или Следственным комитетом.

— В 2019 году мне позвонили сразу после того, как я подала в банк заявление об ипотеке. Мне заявили, что мой банковский счет попытались взломать, и попросили назвать код из СМС, чтобы это предотвратить.

— Заявление на ипотеку — зацепка для мошенников. Эта ситуация иллюстрирует уязвимость банковских систем. Возможно, благодаря какому-то сотруднику мошенники получили доступ к этой значимой информации.

Какой алгоритм «развода» используют телефонные мошенники

— Недавно мошенники убедили 65-летнего мужчину срочно продать квартиру в Москве по цене заметно ниже рыночной. Он верил, что участвовал в секретной операции ФСБ. Это стандартная схема?

— Могу предположить, что мужчин часто просят содействовать спецслужбам. Как правило, упоминается ФСБ, и человек якобы становится частью оперативной комбинации. Женщин в основном пугают потерей недвижимости и тем, что кто-то оформил кредит, поэтому нужно взять зеркальный (мошенническая схема, при которой человека убеждают оформить кредит онлайн или в офисе банка. — NEWS.ru).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть схемы, применяющиеся в три-четыре этапа. Жертве могут звонить из разных «органов» сразу несколько человек, присылать удостоверения, сертификаты и чуть ли не копии возбужденных дел.

— После продажи квартиры пожилого мужчину попросили перевести 11 миллионов на «защищенный счет в ЦБ». Что это было на самом деле?

— Мошенники говорят, что это защищенные счета казначейства и Центробанка, где аккумулируются средства граждан, чтобы их не украли. Но это выдумка! Подобных счетов не бывает. Это счета, через которые аферисты транзитом переводят все в крипту и уводят себе для обогащения и спонсирования ВСУ.

Почему пенсионеры доверяют телефонным мошенникам

— Даже спустя несколько месяцев после того, как мужчина лишился квартиры, он говорил жене: «Мне все вернут, это же мои друзья». Хорошее отношение — это тоже мошеннический способ?

— Совершенно верно. Сначала мошенники пытаются вызвать доверие. Они сообщают людям информацию, которую, как им кажется, никто не должен знать. Это достигается путем проникновения в социальные сети, мессенджеры и переписки.

Потом идут в ход методы нейролингвистического программирования (НЛП): жертве не дают звонить знакомым и родственникам, пугают секретностью, берут расписки. Самое главное — человека убеждают, что делают все для его блага.

— Не так давно пенсионерка, интеллигентная и умная женщина, лишилась всех накоплений и продала машину.

— Подобный случай разворачивался на моих глазах, когда жертвой мошенников чуть не стала очень образованная пожилая женщина с сильно развитым критическим мышлением. Ее убедили в том, что в отделении банка сидят мошенники, а участковый — тоже аферист. Женщине сказали, что нужно поехать в другое отделение, снять деньги и перевести их на «защищенный счет».

В гости к пенсионерке приехала племянница. Она где-то прочитала, как вести себя с теми, кто находится под воздействием гипноза или НЛП. Она опрыскала тетю водой и залепила ей затрещину, чтобы та пришла в себя. Сначала пожилая женщина жутко обиделась, а только потом все осознала.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям нужно включать критическое мышление и брать паузу при принятии решений. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут вам звонить и передавать частную информацию. Нельзя разговаривать по телефону с незнакомыми людьми и верить им, кто бы вам ни позвонил, что бы ни сказал.

— У сотрудников банков есть служебная инструкция, как нужно действовать, если человек находится под влиянием мошенников. Значит, они будут прекращать все подобные сделки?

— Мошенники объясняют, что говорить в банке: «Вы должны сказать, что берете кредит на лечение» или «Сообщите, что собираетесь построить дачу». Сотрудники должны быть готовы к тому, что пенсионер не отдает отчета в происходящем. Были случаи, когда сделки останавливали сотрудники полиции, банка, таксисты, соседи, а также родственники.

— Говорят, что мошенники стали подделывать голоса родных с помощью искусственного интеллекта. Это правда?

— Получив доступ к фотографии и голосу человека (все это крадется в социальных сетях или из переписки), преступники способны создать дипфейк (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. — NEWS.ru). Вам будет казаться, что звонит родственник и просит у вас денег.

Для этого есть тысяча способов — и «кружочки» в Telegram, и видеозвонки, и аудиозаписи. Возьмите себе за правило — любой звонок в мессенджере, даже если он идет от родственника, надо проверять лично.

Кто вступает в сговор с мошенниками

— Если человек хочет срочно продать квартиру сильно дешевле рыночной цены, а риелтор не останавливает сделку, может ли он сотрудничать с мошенниками?

— Должны быть надежные доказательства, которые бы подтвердили, что человек находится в сговоре. Например, предварительная переписка, согласование цены, а также передача информации.

Иван Соловьев Фото: Личный архив Ивана Соловьева

Когда человек попытается переоформить квартиру дешевле рынка, неужели риелтор, нотариус или врач не зададутся вопросом, действует ли он по своей воле или нет? Кроме того, есть нечистые на руку люди в банках и социальных фондах.

— Чисты ли на руку те, кто покупает такое имущество?

— Если квартиру или машину продают по цене на 30–40% ниже рыночной, человек может подумать: «Документы чистые. Может, действительно нужно продать побыстрее?» Добросовестный приобретатель должен быть готов к тому, что следователь наложит на него обеспечительные меры в рамках расследования дела. Кроме того, он может повернуть эту сделку назад в суде, если докажет, что человек находился в ограниченно дееспособном состоянии.

— Более года назад жертвой телефонного мошенничества стала певица Лариса Долина. Ее квартиру пытались продать за 112 млн рублей. Затем ей вернули имущество. Как удалось это сделать?

— Признали, что в момент подписания договора купли-продажи квартиры певица находилась в ограниченно вменяемом состоянии. У нее были очень хорошие адвокаты и врачи, которые сделали заключение. Хотелось бы, чтобы дело Долиной стало прецедентом для всех. Знаю, что суд в Санкт-Петербурге по тем же основаниям признал договор кредита недействительным. Дай бог, чтобы суды все чаще вставали на сторону простых людей.

Как проходит «рабочий день» телефонных мошенников

— Где находятся мошеннические кол-центры?

— 85% кол-центров размещены на Центральной и Западной Украине, остальные — в других странах СНГ и в Европе. Говорят, что всего их примерно 1500. В каждом работают порядка 70–100 человек. Они обзванивают в день более миллиона человек.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники мужского пола, как правило, освобождаются от службы в ВСУ. Они регулярно отчисляют полученные деньги по коррупционным каналам наверх и получают прикрытие своей деятельности со стороны государства. Есть планы, сколько они должны «заработать».

— Проходят ли мошенники обучение перед началом «работы»?

— Неделю-две они читают методички, слушают примеры записанных разговоров, учатся создавать иллюзию доверительности, того, что человек попал в сложную ситуацию и теперь ему якобы помогают.

— Как выглядит стандартный «рабочий день» в кол-центре?

— Мошенники начинают обзванивать людей с девяти часов утра. Предположим, в России праздник, и государство объявило, что определенной категории граждан полагаются социальные выплаты. Аферисты звонят человеку и говорят: «Поздравляем! Вам нужно ввести код, и тогда вам придут деньги». Они ориентируются на социально-политическую ситуацию в РФ и используют любой закон, который корректирует жизнь россиян.

Как меняется портрет типичной жертвы телефонных мошенников

— Звонят ли мошенники молодым людям?

— Новым объектом мошенничества стала молодежь. Через нее легко дестабилизировать ситуацию в стране. Под пристальным вниманием мошенников оказываются платежные карты родителей или детей. Кроме того, молодых людей пытаются завербовать.

— Их просят поджечь военкомат и все заснять? Какие методы используют военные ВСУ?

— Они пытаются завербовать детей. В ход идет самый широкий спектр разведывательной деятельности и техник НЛП. Подростки переписываются в мессенджерах, что-то обсуждают. Мошенники взламывают соцсети и начинают шантажировать молодых людей, заставляя их делать то, что им нужно.

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