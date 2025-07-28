Названы самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»

В арсенале телефонных мошенников находится несколько вариантов работы с жертвами, для мужчин и женщин они могут отличаться, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что кого-то могут попросить содействовать спецслужбам или начинают пугать потерей недвижимости.

Есть несколько вариантов обработки жертв. Для мужчин — версия о содействии спецслужбе, как правило ФСБ. Женщин чаще всего пугают потерей недвижимости и тем, что кто-то оформил кредит и надо взять зеркальный. Людям внушают, что работники банка — мошенники, им говорят, что в сговоре участковый и местные опера. А вот честные «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ выводят их на чистую воду, — раскрыл Соловьев.

По его словам, выделяются люди старше 70. Желательно с минимальным количеством родственников, которые проживают на своей жилплощади и имеют счета в банке первой тройки или пятерки.

К сожалению, современные технологии и отсутствие долгое время у нас цифрового суверенитета привело к тому, что получить такую выборку мошенникам труда не составляет. Есть утечки из баз данных и реестров жилья и так далее, — продолжил Соловьев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась квартиры, гаража и крупной суммы из-за мошенников. Деньги она перевела через банкоматы и передала курьеру. Общий ущерб составил более 9 миллионов рублей.