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27 июля 2025 в 20:53

Разговор с мошенниками обошелся пенсионерке более чем в 9 млн рублей

Мошенники лишили жительницу Нижнего Новгорода квартиры, гаража и сбережений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась квартиры, гаража и крупной суммы денег из-за мошенников, сообщили в местной пресс-службе ГУ МВД. Общий ущерб составил более 9 млн рублей.

С марта по июль женщине звонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они пытались выманить у жертвы деньги. Для этого они ввели ее в заблуждение, сообщив о якобы подозрительной активности на ее банковском счете.

Чтобы «предотвратить возможные убытки», они посоветовали ей снять деньги и продать гараж. В результате женщина последовала их совету и перевела через банкоматы 5 млн рублей на счет, указанный злоумышленниками. Кроме того, она продала свой гараж за 350 тысяч рублей.

Опасаясь лишиться своего жилья, женщина также решила продать квартиру. Из четырех миллионов, полученных за продажу, она отправила 1 млн по реквизитам мошенников. Оставшуюся сумму она передала курьеру в Московской области.

По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет подозреваемых. На имущество пострадавшей наложен арест.

Ранее в МВД РФ сообщили, как распознать звонок от мошенников. Нужно всегда помнить о том, что полицейские не ведут телефонные переговоры с целью привлечения граждан к сотрудничеству. Любые подобные звонки являются противоправными. В ведомстве подчеркнули, что правоохранители не прибегают к противозаконным методам борьбы с преступностью.

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обман
имущество
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