В МВД рассказали, как определить звонок от мошенника МВД: полиция не привлекает людей к содействию через телефонный разговор

Полицейские не привлекают граждан к сотрудничеству через телефонные переговоры, рассказали в пресс-службе МВД РФ. Любые звонки такого рода являются противоправными и грозят вовлечением в мошеннические или преступные действия.

Правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали обманывать россиян под предлогом продажи доступа к футбольным трансляциям. Злоумышленники выдают себя за сотрудников видеоплатформ и требуют предоплату за эфир, после чего исчезают.

Как уточнили в МВД, мошенники выходят на связь с людьми через мессенджеры в фанатских группах. Они притворяются менеджерами онлайн-сервисов и обещают доступ к трансляциям будущих матчей. После перевода денег злоумышленники исчезают. МВД советует не оплачивать цифровые услуги, не убедившись в их подлинности, и не переводить деньги на счета физических лиц.