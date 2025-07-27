Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 13:57

В МВД рассказали, как определить звонок от мошенника

МВД: полиция не привлекает людей к содействию через телефонный разговор

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полицейские не привлекают граждан к сотрудничеству через телефонные переговоры, рассказали в пресс-службе МВД РФ. Любые звонки такого рода являются противоправными и грозят вовлечением в мошеннические или преступные действия.

Правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров, не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали обманывать россиян под предлогом продажи доступа к футбольным трансляциям. Злоумышленники выдают себя за сотрудников видеоплатформ и требуют предоплату за эфир, после чего исчезают.

Как уточнили в МВД, мошенники выходят на связь с людьми через мессенджеры в фанатских группах. Они притворяются менеджерами онлайн-сервисов и обещают доступ к трансляциям будущих матчей. После перевода денег злоумышленники исчезают. МВД советует не оплачивать цифровые услуги, не убедившись в их подлинности, и не переводить деньги на счета физических лиц.

полиция
МВД
мошенники
телефоны
разговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали идею продавать алкоголь только восемь часов в день
Как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля: визит Путина, парад и салют
Натерла картошку с сыром — через 10 минут хрустящие лепешки на столе!
Названы организации, признанные потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке его свергнуть
Пассажиры упали с теплохода в Мойку во время экскурсии
Расшифровка сна: уборка в доме, на кухне, в туалете — тайные знаки
Володин оценил эффективность политической и экономической системы России
Раскрыто, какая компенсация положена пострадавшему в Турции мальчику
В Саратове к разбору завалов взорвавшегося дома подключили альпинистов
В МЧС показали уничтоженную от взрыва аккумулятора квартиру
В МВД рассказали, как определить звонок от мошенника
Усик признался, что ему не нравится гимн Украины
Враждебное НЛО? Что известно о приближающемся к Земле таинственном объекте
Дочь Клаудии Шифер похвасталась своей фигурой
Москва — Пхеньян: когда начнутся авиарейсы в КНДР, сколько стоит билет
Популярную у россиян страну раскалило до +50 градусов
Австрия испугалась России и захотела в НАТО
Мужчина устроил стрельбу на улице и попал на видео
Глава МОК оценила шансы спортсменов из России попасть на ОИ-2026
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.