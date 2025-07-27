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27 июля 2025 в 10:28

Мошенники начали обманывать любителей футбола

Мошенники начали требовать деньги за доступ к трансляциям футбольных матчей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники начали обманывать россиян под предлогом продажи доступа к футбольным трансляциям, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Злоумышленники выдают себя за сотрудников видеоплатформ и требуют предоплату за эфир, после чего исчезают.

Как уточнили в МВД, мошенники выходят на связь с людьми через мессенджеры в фанатских группах. Они притворяются менеджерами онлайн-сервисов и обещают доступ к трансляциям будущих матчей. После перевода денег злоумышленники исчезают. МВД советует не оплачивать цифровые услуги, не убедившись в их подлинности, и не переводить деньги на счета физических лиц.

Ранее эксперт МТС Андрей Бийчук предупредил о новой волне телефонного мошенничества: преступники выдают себя за сотрудников маркетплейсов и служб доставки. Они используют три основные схемы: вымогают коды из СМС, рассылают фишинговые ссылки и запугивают клиентов утилизацией посылок или блокировкой аккаунтов. Бийчук советует всегда проверять такие сообщения через официальные каналы компаний.

До этого МВД РФ предостерегло граждан об опасности функции демонстрации экрана в мессенджерах, которую активно используют мошенники в схеме «Фейк босс». Преступники под видом помощи в регистрации на легальных сайтах получают доступ к персональным данным жертвы в реальном времени, включая коды подтверждения для портала «Госуслуги».

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