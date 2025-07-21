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21 июля 2025 в 07:13

Мошенники начали обманывать россиян, заказывающих товары в интернете

Мошенники стали обманывать россиян от лица сотрудников маркетплейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются работниками популярных маркетплейсов и служб доставки, сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. По его словам, все подозрительные сообщения нужно проверять через официальные каналы связи маркетплейсов.

Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения, — пояснил эксперт.

По его словам, у мошенников есть заготовка даже на ответ, что человек ничего не заказывал. Злоумышленники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на имя жертвы.

Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя

Мошенники используют несколько схем обмана. Во-первых, под предлогом подтверждения личности просят сообщить код из SMS, который на самом деле дает доступ к личному кабинету или банковским операциям. Во-вторых, присылают фишинговые ссылки на поддельные сайты для сбора персональных данных. В-третьих, запугивают возможной утилизацией посылки или блокировкой аккаунта.

Ранее Министерство внутренних дел России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, обратив особое внимание на риски использования встроенных менеджеров паролей в браузерах. Ведомство также предостерегло граждан от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для финансовых операций.

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маркетплейсы
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Мошенники начали обманывать россиян, заказывающих товары в интернете
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