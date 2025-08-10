Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 13:37

Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке

Роскосмос показал спутниковые снимки извержения Ключевской сопки на Камчатке

Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Роскосмос показал спутниковые снимки продолжающегося извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке, передает пресс-служба госкорпорации. На кадрах с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» виден дымовой шлейф.

Спутники Роскосмоса продолжают следить за извержением вулкана Ключевская сопка. Съемка: «Электро-Л» и «Арктика-М», — говорится в сообщении.

Ранее на Ключевской сопке произошел мощный пепловый выброс высотой до 10 километров. Вулкану присвоили наивысший «красный» код авиаопасности. МЧС предупредило о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах, который может создать проблемы для дыхания и работы транспорта.

До этого власти Усть-Камчатского округа начали раздавать местным жителям средства защиты от вулканического пепла. В поселках Ключи и Усть-Камчатск организовали специальные пункты выдачи СИЗ, одновременно начав уборку улиц от пепловых осадков. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе.

Ранее на Камчатке произошла трагедия во время туристического полета к вулкану Крашенинникова: пилот вертолета Robinson скончался после посадки, успев сообщить диспетчеру о резком ухудшении самочувствия. Туристы были благополучно эвакуированы другим воздушным судном, пострадавших среди пассажиров не зафиксировано.

Роскосмос
вулканы
спутники
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО
В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.