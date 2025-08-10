Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке Роскосмос показал спутниковые снимки извержения Ключевской сопки на Камчатке

Роскосмос показал спутниковые снимки продолжающегося извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке, передает пресс-служба госкорпорации. На кадрах с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» виден дымовой шлейф.

Спутники Роскосмоса продолжают следить за извержением вулкана Ключевская сопка. Съемка: «Электро-Л» и «Арктика-М», — говорится в сообщении.

Ранее на Ключевской сопке произошел мощный пепловый выброс высотой до 10 километров. Вулкану присвоили наивысший «красный» код авиаопасности. МЧС предупредило о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах, который может создать проблемы для дыхания и работы транспорта.

До этого власти Усть-Камчатского округа начали раздавать местным жителям средства защиты от вулканического пепла. В поселках Ключи и Усть-Камчатск организовали специальные пункты выдачи СИЗ, одновременно начав уборку улиц от пепловых осадков. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе.

Ранее на Камчатке произошла трагедия во время туристического полета к вулкану Крашенинникова: пилот вертолета Robinson скончался после посадки, успев сообщить диспетчеру о резком ухудшении самочувствия. Туристы были благополучно эвакуированы другим воздушным судном, пострадавших среди пассажиров не зафиксировано.