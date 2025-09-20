На Камчатке за сутки произошло более 130 подземных толчков

Более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, 29 из них были ощутимы.

За сутки произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8. 29 из них ощущались жителями края, — отметили авторы публикации.

Кроме того, добавили там, ученые фиксируют активность вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Туристам порекомендовали обходить эти объекты стороной.

Ранее на Камчатке за два часа зафиксировали 18 афтершоков. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Тем временем губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что для восточного побережья полуострова была официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводилось плановое оповещение населения. Было организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.