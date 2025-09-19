Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения

Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения На Камчатке за два часа произошло 18 афтершоков после землетрясения

Не менее 18 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН. Их магнитуда варьировалась от 4,2 до 5,8.

Всего после землетрясения магнитудой 7,7 в регионе зафиксировали более 30 афтершоков. Подземные толчки произошли в океане, их эпицентры находились на глубине от 10,4 до 52,9 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки магнитудой 7,7 в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков достигла 40 километров.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что для восточного побережья полуострова была официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводилось плановое оповещение населения. Уточняется, что было организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.