19 сентября 2025 в 09:05

Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не менее 18 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН. Их магнитуда варьировалась от 4,2 до 5,8.

Всего после землетрясения магнитудой 7,7 в регионе зафиксировали более 30 афтершоков. Подземные толчки произошли в океане, их эпицентры находились на глубине от 10,4 до 52,9 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки магнитудой 7,7 в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков достигла 40 километров.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что для восточного побережья полуострова была официально объявлена угроза цунами, в связи с чем проводилось плановое оповещение населения. Уточняется, что было организовано оперативное обследование социально значимых объектов и жилого фонда после зафиксированного сейсмического события.

