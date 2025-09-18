Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 22:33

Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Камчатки

Камчатка Камчатка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков достигла 40 километров.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов.

Позже в краевом управлении МЧС России сообщили, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.

