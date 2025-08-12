Жители Курил вновь почувствовали «дрожь земли»

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у северных Курильских островов, сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Колебания земной коры могли ощущаться в Северо-Курильске с интенсивностью до 4 баллов. Угроза возникновения цунами при этом отсутствует.

Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15:15 (07:15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 29 километров, — сказала собеседница агентства.

Ранее заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев говорил, что постоянные подземные толчки на Камчатке соответствуют закону Омори. Согласно этому принципу, количество афтершоков напрямую зависит от силы основного землетрясения: чем мощнее был первоначальный толчок, тем больше последующих колебаний следует ожидать. Дягилев подчеркнул, что подобная картина наблюдается во всех сейсмоактивных регионах мира.

До этого камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал новое землетрясение в регионе. По данным специалистов, эпицентр находился на глубине свыше 40 километров, в 111 километрах от Северо-Курильска.