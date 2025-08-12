Многочисленные землетрясения на Камчатке объяснили законом Омори Вулканолог Дягилев объяснил сотни землетрясений на Камчатке законом физики

Более сотни землетрясений, зафиксированных на Камчатке с 1950-х годов после самого крупного из них, объясняются законом Омори, рассказал заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев. Так, чем сильнее магнитуда главного удара, тем больше будет последующих афтершоков. По словам Дягилева, которые приводит РБК, повторные толчки после сильных землетрясений наблюдаются по всему миру.

Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори (по имени японского сейсмолога, предложившего его), — объяснил вулканолог.

Он добавил, что последующих толчков на Камчатке может быть и больше. Однако интенсивность каждого такого землетрясения будет постепенно снижаться.

Накануне, 11 августа, на Камчатке произошло новое землетрясение. По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, очаг залегал на глубине более 40 километров. Сейсмологи отметили, что подземные толчки зафиксировали в 111 километрах от Северо-Курильска.